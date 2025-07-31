ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד היום בלשכתו עם הפרשן יעקב ברדוגו ועם נתנאל סימן-טוב, נציגו של בעלי ערוץ 14 יצחק מירלשוילי. לפי הדיווח של מיכאל שמש, הפגישה עסקה בנושאים מדיניים וביטחוניים, כאשר ברקע עומד הניסיון לקדם את מינויו של גבי סיבוני לראש המל"ל. המשתתפים סירבו למסור תגובה רשמית לפרסום (בארץ)
שלושה חודשים לאחר ששר המשפטים יריב לוין אמר בריאיון רדיו כי פרשן חדשות 14 יעקב ברדוגו סחט אותו, המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד איש התקשורת | בחודש מאי האחרון האשים לוין את ברדוגו בסחיטה באיומים | "הוא דרש ממני דברים אישיים, ואיים עלי אם לא איענה לדרישות" אמר (משטרה)
מקורבו של ראש הממשלה יעקב ברדוגו, ככל הנראה העביר לשורת שרים בליכוד מספר דרישות העוסקת בעולם התקשורת, וגם בנוגע למינויים אישיים במשרד ממשלתי | שרים בליכוד תקפו את ברדוגו וטענו כי "הוא מהלך אימים" על נבחרי ציבור (פוליטי)
הפארסה סביב המינוי של ראש השב"כ ממשיכה: דיווחים בתקשורת הבהירו כי מי שעומד מאחורי ביטול המינוי של אלי שרביט, הוא מקורבו של נתניהו, הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, שמצידו האשים מקורב אחר לנתניהו - את נתן אשל (חדשות, פוליטי)
טעות של המראיין ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14 כמעט הביאה למשבר דיפלומטי עם סעודיה | התגובה של נתניהו בצחקוק לטעותו התמימה של הכתב יעקב ברדוגו, גרמה לתגובות נזעמות בחברה הערבית - וכך הגיבה סעודיה בעצמה (חדשות)