שלב נוסף בחלוקת עזבונו של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר יתקיים היום (ה'): הגרלה וחלוקה של מאות כלי כסף וזהב בין שבעת ילדיו, הבנים והבנות כאחד.

השלב הנוכחי מגיע כמה חודשים לאחר השלב הראשון של חלוקת העזבון, שנעשה ביוזמת הנגיד ר' ליפא פרידמן. כעשרים שנה לאחר ההסתלקות, הושלמה בהצלחה ובאחדות גמורה חלוקת כתבי היד הנדירים וחפצי הקודש המיוחדים של מרן ה'ברך משה' זצוק"ל.

בשלב הראשון חולקו כתבי היד וחפצי הקודש המיוחדים בין הבנים בלבד, מחמת זיקתם התמידית והשימושית לחפצים אלו. כעת, לאחר שהחלוקה הראשונה הושלמה בהצלחה ובאחדות מלאה, מגיע השלב השני - חלוקת כלי הזהב והכסף הרבים. מדובר בכלים שעברו בירושה מאדמו"רי החסידות הקדושים, בכלים אישיים ששימשו את מרן ה'ברך משה' עצמו לאורך השנים, ובמנחות ומתנות קודש שקיבל ממעריציו ומחסידיו במשך השנים, ושימשו אותו במעמדי הקודש, בתפילות ובסעודות הטהורות.

בסך הכול מדובר ב-302 חפצי ערך נדירים, ששוויים הכולל מוערך בסכום של למעלה משלושה מיליון דולרים.

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בין החפצים הנכללים ברשימה: גביעים, כוסות של אליהו הנביא, פמוטים, מגשים, מנורות, קעריות, קופסאות אתרוג, בקבוקי יין ומשקה, כלי נטילת ידיים, סכו"ם, סכיני שבת קודש, מלחיות, בשמים, קופסאות טבק, עטרות כסף לקיטל, שעוני כיס, שעוני קיר, מגילות, ועוד מגוון רחב של תשמישי קדושה מזהב ומכסף.

כלל הכלים עברו הערכה מדוקדקת על ידי מומחים מנוסים בתחום. על פי הערכתם, הורכבו שבע חבילות שוות ערך. כל ערכה כוללת ייצוג מאוזן מכל שלוש הקטגוריות: חפצי ירושת אבות, חפצים אישיים של מרן הרבי, ומתנות שניתנו לו על ידי החסידים.

כל ערכה מכילה בין 40 ל-50 פריטים שונים, ושוויה מוערך בכחצי מיליון דולרים.

שבע הערכות יחולקו בהגרלה ישרה והוגנת בין שבעת הילדים: הבנים – האדמו"רים מסאטמר, הגאון הצדיק אב"ד זנטה, והגאון הצדיק אב"ד סאטמאר 15; והחתנים, הגאון הצדיק גאב"ד סאטמר בורו פארק, הגאון הצדיק גאב"ד סאטמר מונטריאול, והגאון הצדיק גאב"ד סאטמר מונסי.

ההגרלה תיערך היום במעון הקיץ של הנגיד ר' ליפא פרידמן, בהשתתפות נציגי המשפחה, הנכדים והמשמשים בקודש משני חצרות סאטמר, המציינים בסיפוק רב פרק נוסף של אחדות ושלום בדברי הימים של חסידות סאטמר.