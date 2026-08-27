עימות חריף פרץ השבוע בין משרד האוצר לבין מטה הכללי של צה"ל, לאחר שהחשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סירבה לאשר את מעטפת הפרישה שהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להעניק לפצ"רית המודחת, אל"ם יפעת תומר ירושלמי. העימות, עליו דיווח אתר ynet היום (יום רביעי), מעלה שאלות יסוד בנוגע לסמכויות הרמטכ"ל מול הזרוע האזרחית בהחלטות כלכליות.

העניין החל במאי האחרון, כאשר הרמטכ"ל הדיח את תומר ירושלמי מתפקידה בעקבות חשדות חמורים הנוגעים להגשת תצהיר כוזב לבית המשפט העליון ולטיוח חקירת הדלפה משדה תימן. אולם למרות חומרת החשדות, הרמטכ"ל בחר להסתפק בשלילת "הגדלות הרמטכ"ל" בלבד, והורה להעניק לה את מלוא זכויות הפרישה הרגילות המגיעות לפורש מצה"ל.

אנשי המקצוע במשרד האוצר ובמשרד המשפטים קבעו כי מדובר בתנאים בלתי סבירים ומופלגים, והחליטו להקפיא את העברת הכספים באופן חד-צדדי. לפי הערכות, שווי מעטפת הפרישה המצטברת מגיע למיליוני שקלים, וכוללת פיצויי פרישה, זכויות פנסיוניות ותנאים נלווים נוספים.

החשבת הכללית נימקה את החלטתה בכך שאין הצדקה לקבל החלטה כלכלית בלתי הפיכה כל עוד מצבה המשפטי והפלילי של תומר ירושלמי טרם התברר באופן סופי. גורמים במשרד האוצר הבהירו כי מדובר בעיקרון יסוד: אין להעניק תנאים מלאים למי שהודח בשל חשדות פליליים חמורים, בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים.

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תגובת צמרת צה"ל הגיעה במהירות. הרמטכ"ל שלח למשרד האוצר מכתב חריף שבו הבהיר בנחרצות כי "ההחלטה בסמכותי בלבד", וכי אין לגורמים אזרחיים להתערב בהחלטות מפקדים בצה"ל. מצה"ל נמסר כי מדובר בסנקציות תקדימיות ובפגיעה כלכלית בשווי של למעלה ממיליון וחצי שקלים, וכי על הצדדים לנהל דיאלוג ישיר בערוצים המקובלים ולא לעצור כספים באופן חד-צדדי.

יצוין כי תומר ירושלמי הודחה מתפקידה לאחר שהתגלו חשדות חמורים בנוגע להתנהלותה בפרשת ההדלפה משדה תימן. על פי החשדות, היא הגישה תצהיר כוזב לבית המשפט העליון וניסתה לטייח את חקירת ההדלפה. ההליכים המשפטיים נגדה עדיין מתנהלים, ועד כה לא התקבלה החלטה סופית בעניינה.

העימות הנוכחי מעלה שאלות יסוד בנוגע לסמכויות הרמטכ"ל מול הזרוע האזרחית, במיוחד בכל הנוגע להחלטות כלכליות המשפיעות על תקציב המדינה. בעוד שצה"ל טוען לעצמאות מבצעית ומינהלית, משרד האוצר מדגיש את אחריותו על כספי הציבור ואת חובתו למנוע תשלומים בלתי מוצדקים.