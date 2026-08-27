אמירת סליחות מרגשת בבעלז - צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן אמירת סליחות מרגשת בבעלז | צילום: צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן 10 10 0:00 / 0:12

בשעות הלילה המאוחרות התקיים מעמד מיוחד בבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא, כאשר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, נשיא מוסדות "מגדל אור" ורבה של מגדל העמק, השתתפו יחדיו באמירת סליחות בנוסח עדות המזרח.