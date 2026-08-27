אמירת סליחות מרגשת בבעלז| צילום: צילום: מתוך חשבון טוויטר של העיתונאי ישראל כהן
בשעות הלילה המאוחרות התקיים מעמד מיוחד בבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא, כאשר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, נשיא מוסדות "מגדל אור" ורבה של מגדל העמק, השתתפו יחדיו באמירת סליחות בנוסח עדות המזרח.
המעמד, שהתקיים בימי הרחמים והסליחות, משך אלפי חסידים שמילאו את ההיכל העצום של בעלזא. נוכחותם המשותפת של שני גדולי התורה - הראשון לציון מעדות המזרח והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן מעולם הישיבות והחסידות - יצרה אווירה מיוחדת של אחדות והתעוררות רוחנית בימים הקדושים הללו.
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