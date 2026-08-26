פרטים נוספים מתגלים בעניין ניסיון ההתנקשות הנטען ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, במהלך שהותו במיאמי שבארצות הברית. במכתב תלונה שהגיש נתניהו למפכ"ל המשטרה, לראש השירות הביטחוני הכללי (שב"כ) וליועצת המשפטית לממשלה, נכתב כי חוליית מחבלים ששלחה המודיעין האיראני הצליחה להגיע עד לפתחו של הבית שבו שהה.

התלונה הוגשה במסגרת דרישתו של נתניהו לפתוח בחקירה פלילית וביטחונית כנגד אורי משגב, עיתונאי עיתון "הארץ". לטענת נתניהו, משגב פרסם ברשתות החברתיות מידע מפורט אודות מקום מגוריו במיאמי, מערך האבטחה המקיף אותו והרגלי התנועה שלו, ומידע זה הגיע לידי גורמים עוינים וסייע להם בתכנון פעולה נגדו.

"בעקבות אותם פרסומים, ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו", כך נכתב במכתב התלונה.

על פי הנטען במכתב, אנשי השב"כ שאחראים על אבטחתו של נתניהו נאלצו להתמודד עם חוליית מחבלים איראנית, וזכות תושייתם ומקצועיותם, כך לפי הטענה, נמנע ניסיון החיסול הממוקד.

בא כוחו של נתניהו, עורך הדין אוריאל ניזרי, דורש לפתוח בחקירה נגד העיתונאי משגב ואף לעצור אותו. לטענתו, הפרסומים שפרסם משגב סיפקו לאויב "מפת דרכים" מפורטת וסיכנו הן את נתניהו והן את אנשי האבטחה המלווים אותו.

מנגד, אורי משגב השיב לתלונה ומסר כי "יאיר נתניהו/יונתן הון והוריו נכשלים בכל ההליכים המשפטיים שהם מתעקשים לנהל נגדי. רק השבוע יאיר הפסיד בעוד הליך ונצטווה לשלם הוצאות משפט. אני מבין שהם בלחץ אחרי חשיפת עוד פייק, הפעם על 'ניסיון ההתנקשות' וה'הטסה הדחופה' של יאיר ממיאמי בדצמבר בעוד שבפועל כפי שהראיתי הוא המשיך לבלות במיאמי גם בינואר ופברואר - אבל לא הגיוני להמשיך להטריד את המשטרה והשב"כ בתלונות הסרק האלו. יש להם מספיק עבודה מול איומים אמיתיים".