השר מיקי זוהר מכחיש שנתניהו לחץ אליו למנות את בנו לתפקיד במוסדות הציוניים וטוען ״זה היה רעיון שלי״ | על מפלגות האופוזיציה: "הם ידעו שעתיים לפני על יאיר נתניהו, אבל חזרו בהם רק אחרי שהדבר התפרסם" | "תראה את הראיונות שלו בתקשורת ותבין שכן. הוא מדבר באופן רהוט בשפה האנגלית" (פוליטי)
יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה השוהה בימים אלה לביקור מדיני בניו יורק, הגיע היום לסיור מיוחד בבית חב"ד – 770 שבברוקלין, המרכז העולמי של חסידות חב”ד | מר נתניהו עמד מקרוב על הפעילות הענפה המתרחשת במקום (ברנז'ה)
יאיר נתניהו יצא במתקפה על המתווכת קטאר וטען כי "היא הכוח העיקרי מאחורי גל האנטישמיות חסר התקדים ברחבי העולם" | "היא גרמניה הנאצית המודרנית. אמיר קטר ואימו הם היטלר וגבלס המודרנים", טען בנו של ראש הממשלה (חדשות)
יאיר נתניהו בנו של רה"מ טען כי "ההתערבות הפוליטית של גורמי חוץ זרים בישראל אינה תופעה שולית, אלא מהותית ועמוקה ממש" | לדבריו: אותם גופים השקיעו במחאה בקפלן נגד הרפורמה המשפטית - ממדים של מיליארדים" (חדשות)
יאיר בנו של ראש הממשלה נתניהו, פועל לאחרונה במטרה להביא לפיטוריו של יו"ר וועדת החו"ב יולי אדלשטיין, מי שמעכב את חקיקת חוק הגיוס, במטרה להצליח לשמור על ממשלת אביו | גורמים בקואליציה טענו: "אדלשטיין הראה נכונות להגיע לנוסח" (פוליטי)
יאיר נתניהו המתגורר בשנה האחרונה במיאמי, שוחח עם אחד העיתונאים הפופולרים בארה"ב על יחסי משפחתו עם התקשורת בישראל ועל התגובות בעולם למתקפת החמאס שהתרחשה באכזריות בעוטף עזה | "ניצחון של חמאס עכשיו לא ייעצר בגבולות ישראל, אלא יהווה סכנה גם לאירופה ולארצות הברית" (חדשות, בעולם)