ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי (שב"כ) אישרה היום (חמישי) שורה של החלטות תקדימיות בנוגע להסדרי האבטחה העתידיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו - מהלך שצפוי לעורר הדים פוליטיים וציבוריים נרחבים בשעות הקרובות.

על פי דיווח העיתונאי ירון אברהם בחדשות 12, הועדה החליטה להעניק לראש הממשלה אבטחה צמודה לכל ימי חייו. ההחלטה התקבלה בהמלצתו הישירה של ראש אגף אבטחת אישים ומשרדי ממשלה ("מגן"), תא"ל (במיל') אלון זיני, ובניגוד מופגן לעמדתם של גורמי המקצוע והייעוץ השונים במערכת הביטחון.

מעטפת אבטחה למשפחה לשנים קדימה

ההחלטה החדשה אינה נוגעת רק לראש הממשלה עצמו, אלא משרטטת מחדש גם את מעטפת האבטחה של בני ביתו לשנים קדימה, ללא קשר לשאלת המשך כהונתו בתפקיד. במסגרת זו נקבע כי רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, תזכה לאבטחה צמודה של המדינה עד לסוף ימי חייו של נתניהו, כאשר להחלטה זו צורפה גם אפשרות מעשית להארכת תקופת האבטחה מעבר לכך.

בנוסף, הוחלט כי ילדיו של ראש הממשלה, יאיר ואבנר נתניהו, יקבלו אבטחה ממשלתית למשך חמש שנים נוספות מרגע סיום כהונתו. המשמעות המעשית והפוליטית של המהלך נוגעת ישירות לתרחיש שבו יחול חילוף שלטוני במדינת ישראל.

אבטחה גם לאחר פרישה או הפסד בבחירות

בעוד שכל עוד נתניהו מכהן בתפקידו כראש הממשלה ממילא נגזרת לו ולבני משפחתו אבטחה מתוקף התפקיד, ההחלטה הנוכחית מעגנת את זכאותם לאבטחה יקרה ומקיפה גם ביום שאחרי פרישתו או במקרה של הפסד בבחירות עתידיות. במצב כזה, רעייתו תמשיך להיות מלווה במאבטחים באופן קבוע וילדיו ייהנו ממעטפת ביטחונית למשך חצי עשור נוסף, דבר שימומן כולו מקופת המדינה.