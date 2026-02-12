רשות שדות התעופה הודיעה כי לקראת חתונת בנו של ראש הממשלה אבנר נתניהו עם עמית ירדני, השמים מעל גן האירועים חוות רונית בו תתקיים החתונה ייסגרו ולא תותר באזור טיסות אזרחיות או הטסת רחפנים שעלולים לסכן את החוגגים והאורחים (בארץ)
בנו החתן של ראש הממשלה הגיע הבוקר לבית הכנסת הגדול, עם אחיו והוריו, וכובד בעליית מפטיר | מי פתח את הארון ובאיזו עלייה כובד ראש הממשלה? | אחת הסוכריות שנזרקו פגעה בנתניהו, והוא זרק אותה לעבר עזרת הנשים (ברנז'ה)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו בעצרת לציון יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב", והביקור לווה במספר אנקדוטות מעניינות | מאיחולי מזל טוב לנישואי הבן ועד התמונה ההיסטורית שקיבל | סיקור ותיעוד (פוליטי)