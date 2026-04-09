לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
במערכת הביטחון עיבו את האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא" | בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות (ביטחון)
בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש בסידני, תוגברה האבטחה על מוסדות יהודים ברחבי אוסטרליה אך לא רק | בכתבה שפרסמה סוכנות הידיעות 'רויטרס', סוקרה הגברת האבטחה על הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם - כולל בלונדון, בפריז, בניו יורק ועוד (חדשות)
על רקע המתקפות נגד חברי הכנסת החרדים מצד גורמים חרדיים שמתנגדים לח"כי ש"ס - בשל תמיכתם בקידום חוק הגיוס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי סירב להצעת הכנסת לקבל אבטחה צמודה | כזכור, דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, כולל במהלך השבת, רק בגלל קידום חוק הגיוס (חרדים)
חוקרי המשטרה והיחידות המיוחדות העמלות על פענוח תיק "שוד המאה" של הלובר, מצאו ראיות חד משמעיות לשיתוף פעולה של מי מעובדי הלובר | הקלטות, הודעות כתובות - ומצלמות אבטחה שלא תיעדו - כל הפרטים על ההתפתחות בחקירה (חדשות, בעולם)
לאחר משבר אבטחה שאיים על קו התעופה, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב על הישראלים | טיסת הבכורה של ארקיע ליעד המבוקש תצא בעוד שבוע בדיוק, שלוש פעמים בשבוע (תעופה)
אחרי הפיגוע הנורא אתמול בצומת רמות, זה הזמן להתעסק גם במניעת חלילה הפיגוע הבא, בעוד הנוסעים חוזרים לשגרה, במשרד האוצר לא מתקצבים אבטחה בתחנות הגדולות | ח"כ מקלב התריע כבר לפני כשלוש שנים אחרי הפיגוע בטרמפיאדה בירושלים ואף שלח מכתב לשר בן גביר | כל הפרטים (חדשות בארץ)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
לאחר שדווח כי שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, צפוי לעזוב את תפקידו ולשוב לישראל עקב תקרית דיפלומטית, הבוקר פורסם כי במשרד החוץ התקבלו תלונות מצד האמירתים על כשלים מצידו בענייני אבטחה | באחד המקרים, השגריר התפרץ על מאבטחים אמירתים שהגבילו את תנועתו וזעם: "מה אני בכלא?" (מדיני)
פיקוד העורף החליט כי בעקבות שינוי בשיטת הפעולה של האויב, לא צפויות עוד אזהרות מוקדמות של חצי שעה לפני השיגור | איראן משתמשת כעת במשגרים ניידים – הם יורים במהירות ונעלמים, והתוצאה: פחות זמן לאיתור, ופחות זמן להתכונן (חדשות, בארץ)
ניתוח מקיף שנערך באוסטרליה על בסיס מאגר עצום של קודי אבטחה חושף מגמה מדאיגה: רוב האנשים בוחרים בקודים צפויים כמו תאריכי לידה, סדרות מספרים פשוטות וחזרות - מה שהופך את הטלפונים שלנו לפרצת אבטחה פתוחה לכל מי שיודע את הסטטיסטיקה (טכנולוגיה)
ברקע הפיגועים הקשים שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה במרכז הארץ ובצפון, ח"כ ארז מלול מש"ס פנה לשרה מירי רגב ולמ"מ השר לביטחון לאומי להחזיר לפעולה את יחידת האבטחה בתחבורה הציבורית | מלול: "צעד חיוני לשמירה על בטחון המדינה" (חדשות, פוליטי)