שרינקפלציה: פסק הדין הגרמני נגד יצרנית השוקולד העולמית

בפסק דין תקדימי שעשוי לשנות את כללי המשחק בתעשיית המזון, קבע בית המשפט המחוזי בברמן שבגרמניה כי חברת Mondelēz, יצרנית 'שוקולד מילקה' המפורסם, הטעתה את הצרכנים והפרה את חוקי התחרות. הפסיקה עוסקת בתופעה שזכתה לכינוי 'שרינקפלציה' - הקטנת מוצרים תוך שמירה על מחיר זהה או אף העלאתו.

בית המשפט קבע כי הקטנת כמות השוקולד בחפיסה מ-100 גרם ל-90 גרם בלבד, תוך שימוש באותה אריזה כמעט בדיוק, מהווה הטעיה מכוונת של הלקוחות. התביעה הוגשה על ידי המשרד להגנת הצרכן של המבורג, שהאשים את החברה בהונאת צרכנים באמצעות שיטה שנועדה להסתיר את ההקטנה.

העלאת מחיר לצד הקטנת המוצר

הפרטים שהתגלו בבית המשפט מעידים על מהלך שיווקי שעורר זעם רב בקרב הצרכנים הגרמנים. החפיסה החדשה הייתה דקה יותר במילימטר אחד בלבד מהקודמת, שינוי שכמעט ולא ניתן להבחין בו במבט ראשון. אולם השינוי המשמעותי היה במשקל - ירידה של 10 אחוזים מהתכולה המקורית.

למרות הקטנת המשקל, המחיר דווקא עלה באופן ניכר: מ-1.49 אירו ל-1.99 אירו בתחילת 2025. כתוצאה מכך, הצרכנים הגרמנים בחרו בשנה שעברה בחפיסת המילקה המדוברת כ'אריזת הנוכלות של שנת 2025', תואר שמעיד על רמת התסכול הציבורית מהמהלך.

טענות ההגנה: עליית עלויות הייצור

חברת Mondelēz טענה בפני בית המשפט כי יידעה את הצרכנים על השינוי דרך אתר האינטרנט שלה וערוצי המדיה החברתית. לדבריה, המהלך נבע מעליית עלויות משמעותית בשרשרת האספקה, ובמיוחד מהזינוק במחירי הקקאו העולמיים בעקבות יבולים דלים במערב אפריקה.

עורך הדין של החברה אף טען כי משקל חפיסות השוקולד תמיד השתנה לאורך השנים, בין 81 ל-100 גרם, בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, בית המשפט לא השתכנע מהטיעונים הללו וקבע כי המשקל המופחת שצוין על גבי האריזה אינו מספיק כדי למנוע הטעיה.

תופעה עולמית של 'שרינקפלציה'

התופעה שבמרכז הפסיקה אינה ייחודית לגרמניה או למילקה. יצרנים רבים ברחבי העולם פונים לשיטת השרינקפלציה כדרך להתמודד עם עליית עלויות הייצור. הם מקטינים את גודל המוצר או את תכולתו בניסיון לשמור על מחיר קבוע, תוך הימנעות מהעלאת מחירים גלויה שעלולה להרתיע קונים.

בבריטניה, קבוצת הצרכנים 'Which?' כינתה את השיטה הזו טקטיקה 'חלקלקה'. לפי הקבוצה, מחירי השוקולד זינקו בעקבות העלייה העולמית במחירי הקקאו, אך היצרנים בוחרים להסתיר את ההשפעה על הצרכנים באמצעות הקטנת המוצרים במקום העלאת מחירים גלויה.

בתגובה לפסיקה, מסרה חברת Mondelēz ל-BBC כי היא 'מתייחסת להחלטת בית המשפט ברצינות' ותבחן אותה לעומק. הפסיקה עשויה להוות תקדים משמעותי שישפיע על יצרני מזון נוספים באירופה ובעולם, ולהוביל לשקיפות רבה יותר כלפי הצרכנים בכל הנוגע לשינויים במוצרים.