לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
סוכלה חוליית עבריינים שפעלה באזור בית חנינא בגניבת כספות מתחנת דלק | בתיעוד מהזירה עלה כי חברי החוליה פעלו באופן מתוכנן ושיטתי כשהם מצוידים בכלי פריצה, פרצו את דלתות המקום, עקרו את הכספת והעמיסו אותה לרכבם (בארץ)
שוד יוצא דופן התרחש אתמול בריצ'מונד, בריטניה, כאשר שני שודדים פרצו לאור יום חלון ראווה של חנות תכשיטים, וגנבו משם מכל הבא ליד | הבעלים המבוהלים החלו להכות את השודדים וניסו להוציא חלק מהסחורה מחלון הראווה | תיעוד הזוי (בעולם)
כנופיית שודדים פרצה עם רכב לעסק בקליפורניה, גנבה את אקדחו של הבעלים ונמלטה עם שלל רב | חמישה חשודים נעצרו לאחר ששני רכבי המילוט התרסקו במהלך מרדף משטרתי | בתיעוד ממצלמות אבטחה שפורסמו ב'פוקס' נראה רגע הפריצה הדרמטי (בעולם)
גרמניה סוערת לאחר שוד ענק שהתרחש בסוף השבוע בבנק מרכזי, שוד שהתגלה למרבה התדהמה רק בבוקר שאחרי | לפי ההערכות הראשוניות כ-30 מיליון יורו נגנבו מכספות הבנק | שיטת הפעולה הייתה יעילה ופשוטה להפליא: חור בקיר הכספת (בעולם)
אדם בארה"ב נעצר בתום מרדף לאחר שגנב רכב שטח ונמלט, תוך נסיעה בניגוד לכיוון התנועה בכביש מהיר | בתיעוד שפרסמה משטרת ניו יורק נראה הרכב נוסע נגד כיוון התנועה בכביש המהיר עד שנמלט לתוך חניון תת-קרקעי, שם נעצר בנשקים שלופים (חדשות)
לאחר ניסיון השוד הערב באופקים, אלמוג כהן, תושב העיר, במתקפה חסרת תקדים נגד ראש מפלגתו - איתמר בן גביר - המכהן כשר לביטחון לאומי | כהן כתב: "אופקים בשעה 20 בערב, כשמתחם הקניות ליד הבית מלא בילדים. אפס משילות, אפס פחד. אין משטרה בישראל! המצב הזה לא יכול להימשך!" (פוליטי)
נהג מפריז מספר כי אחד החשודים בשוד תכשיטי הכתר בלובר היה האיש שעצר לסייע לו כשנתקע על כביש הטבעת שבועות לפני הפריצה | לטענתו, אותו אדם התגלה כאדיב ושקול, ורק לאחר מעצר החשודים זיהה כי מדובר, לכאורה, באחד המשתתפים בשוד הנועז שבוצע בתוך דקות במוזיאון (בעולם)