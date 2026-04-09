לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
בינינו, עם כל הכבוד לערמות של הפירות היבשים, הלב תמיד מחפש איזה ביס של שוקולד. אז השנה החלטנו לעשות מעשה ולחבר בין הפירות המוכרות לבין הפינוק שאנחנו באמת רוצים ליד הקפה | היופי פה הוא הניגודיות - הקרירות של התפוח הטרי מול השוקולד שנמס בפה, והקראנץ' של הפקאנים שסוגר את הכל (אוכל ומתכונים)
זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)
יש מאפים טעימים ויש כאלה שממלאים את הבית בריח משכר, נוזל מהם שוקולד חם, והוניל עוטף הכול בשכבה רכה ומנחמת - כזה שכולם שואלים “מי עשה את זה?!”| המאפה הזה נראה כאילו יצא מוויטרינה של מאפייה יוקרתית, אבל בפועל הוא מתחיל מחבילת בצק עלים אחת ומסתיים ב-30 דקות בתנור| השילוב בין קרם וניל עשיר, שוקולד נמס ובצק פריך יוצר מאפה שקשה להפסיק לחתוך ממנו “עוד פרוסה קטנה” (אוכל ומתכונים)
במשא הקודש שנשא הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בהיכל ישיבת 'אורחות התלמוד' בבני ברק, חשף פרטים מרתקים על שיטות הלימוד של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כולל הרגלי לימוד בשבת וסיום הש"ס בגיל צעיר במיוחד (עולם הישיבות)
כל חובב מתוק יודע: להמיס שוקולד זה אמנות. יותר מדי חום - והוא הופך לגרגרי אפר קשים ולא לאותו מרקם קרמי וחלק שממלא את הפה בשמחה. פחות מדי - והשוקולד נשאר עם גושים לא אחידים. אז איך עושים את זה בדיוק נכון, בלי סיכון לשריפה? הנה כל הסודות של המקצוענים (אוכל)
הכירו את החטיף שיגרום לכם להתחבא במטבח עם הקופסה כדי שלא יגמר לפני שהספקתם לטעום. שילוב של שוקולד עשיר עם חלווה מתוקה ואגוזים פריכים - וכל זה בהכנה של פחות מ-10 דקות עבודה: מתקתקים, נמסים בפה… וממש לא צריך להיות קונדיטור כדי להכין אותם (אוכל ומתכונים)
חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהאם הצליחו למפות לראשונה את "המתכון המיקרוביאלי" שמעניק לשוקולד את טעמו המעודן - וליצור קהילה מיקרוביאלית סינתטית שמחקה במדויק את תהליך התסיסה המסורתי | הממצאים צפויים לשנות את פני תעשיית השוקולד העולמית, לעבור מייצור טבעי לא צפוי למערכת מוסדרת ומבוקרת, בדומה למהפכה שחוותה תעשיית הגבינה והבירה לפני עשורים (בעולם)
ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
נשיא ארה"ב דונלד טראנפ הורה על הטלת מכסים ברמה של 25% ממקסיקו וקנדה, בתגובה הודיעה קנדה על מכסים דומים על כל סחורה מארה"ב | כעת, חברות שייצאו מארה"ב לקנדה יעדיפו לייצר במקומות אחרים, שם מדיניות המכסים נותרה כשהייתה (חדשות, בעולם)