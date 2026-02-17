למרות העלייה באיומים על רקע המתיחות עם איראן, ולמרות שכמעט מדי שבוע מדווח על מעצר גורמים כאלו ואחרים שפועלים עבור איראן מתרחשת לאחרונה ירידה ברמת האבטחה | הדבר נובע מכך שצה"ל מסרב לשחרר ממילואים מאבטחים של היחידה לאבטחת אישים, ובשל ריבוי משימות האבטחה של שב"כ בתקופה זו (ביטחון)
באחד הרגעים הגורליים בתולדות ארה"ב, שישה כדורים פילחו את לב האומה האמריקאית | הנשיא רייגן, שחקן הוליוודי לשעבר שגילם סוכן חשאי - נורה בעצמו | זהו סיפורם של סוכן מהולל ומנתח עם ידי זהב שהצילו בדקה ה-90 את נשיא ארה"ב | על השניות הקריטיות וההחלטות הנכונות, ותשובה אחת חדה וקולעת ששווה לחיות בשבילה | "בול פגיעה" (מגזין כיכר)