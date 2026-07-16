דקות ספורות לפני השעה 12:00 היום (חמישי), כאשר 18 מוקדי הצבעה ברחבי הארץ היו אמורים לפתוח את שעריהם בפני כ-4,500 חברי ועידת הליכוד, הגיעה ההחלטה שהכתה בתדהמה את הנהגת המפלגה: בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הוציא צו מניעה זמני המורה לעצור לחלוטין את הליך ההצבעה על הצעת נתניהו-כץ לשמונת השריונים.

השופט אלי ברנד קיבל את עתירת "הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית", וקבע כי לא ניתן לקיים הצבעה בוועידה מבלי להעמיד גם את הצעת המבקשים להצבעה. ההחלטה יוצרת מבוכה גדולה במפלגה, כאשר אלפי חברי ועידה שהגיעו למוקדים יאלצו לחזור לבתיהם ללא הצבעה.

הציטוט המרכזי מצו המניעה

"אשר על-כן, ניתן בזה צו ארעי במעמד צד אחד האוסר על המשיבים לקיים הצבעה בוועידת המשיבה 1 [הליכוד] מבלי להעמיד להצבעה בוועידת המשיבה 1 גם את הצעת המבקשים בהתאם להחלטת בית הדין העליון של המשיבה 1"

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הניסיון להביא להצבעה הצעה חד-צדדית ללא מתן חלופה לחברי הוועידה. השופט ברנד קבע לוחות זמנים דחופים להמשך ההליך: עד יום ראשון בשעה 09:00 יוגש כתב תביעה עיקרי, עד שעה 10:00 תוגש תגובת הליכוד, וביום שני בשעה 09:30 יתקיים דיון דחוף במעמד שני הצדדים.

מטעם הפורום החברתי נמסר בתגובה: "מדובר בניצחון השכל הישר והחוק. לא ניתן יד לגנוב את הבחירות בתנועת הליכוד. הפורום החברתי ימשיך להיות השכפ"ץ של 150,000 מתפקדי הליכוד".

הקרב על שמונת השריונים

חברי ועידת הליכוד היו אמורים להכריע היום על הצעתם של יו"ר המפלגה וראש הממשלה בנימין נתניהו, ויו"ר מרכז הליכוד השר חיים כץ. על פי ההצעה, נתניהו היה אמור לקבל שמונה שריונים אישיים ברשימה לכנסת ה-26 - שלושה בעשירייה הראשונה ושלושה בעשירייה השנייה, כאשר אחד השריונים מיועד לכץ עצמו.

מולם התייצב יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, שהוביל קו נחרץ נגד השריונים. "מאז שהתחלנו לדבר על השריונים – הליכוד רק יורד בסקרים", טען ביטן. "זה לא מה שירים את הרשימה, זה מה שיפיל אותנו למטה". חברי ועידה רבים חששו כי שמונת השריונים יבואו ישירות על חשבון נציגי המחוזות וידחקו אותם לאחור ברשימה.

מה צפוי בהמשך?

לוחות הזמנים שקבע בית המשפט צפופים במיוחד. עד יום ראשון בבוקר יידרש הפורום החברתי להגיש כתב תביעה עיקרי, ושעה לאחר מכן תידרש הנהגת הליכוד להגיש תגובה מפורטת. הדיון המכריע יתקיים ביום שני בבוקר בפני השופט ברנד.

בליכוד מעריכים כי ההחלטה המשפטית עשויה לאלץ את ההנהגה לגבש מתווה פשרה חדש שיכלול גם את הצעת ביטן או גרסה מתונה יותר של הצעת נתניהו-כץ. חלק מחברי הוועידה מביעים תסכול מהעיכוב, בעוד שאחרים רואים בהחלטה הזדמנות לעצור מהלך שלדעתם היה פוגע בדמוקרטיה הפנימית במפלגה.

כך או כך, ההצבעה המכרעת על עתיד מערכת הפריימריז בליכוד נדחתה לכמה ימים לפחות, והמתח בין הנהגת המפלגה לבין חברי הוועידה ממשיך להסלים.