ראש השב"כ דוד זיני נעתר לפניית רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, והגיש חוות דעת התומכת בהמשך אבטחתה האישית לטווח ארוך גם לאחר תום כהונת בעלה | בעוד גורמים בסביבת נתניהו מסבירים כי האיומים הביטחוניים החריגים בעידן שלאחר המלחמה מחייבים זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי חוות הדעת התמקדה ברמת האיום בלבד ולא קבעה את משך האבטחה בפועל. ועדת השרים המיוחדת צפויה להתכנס עוד הערב (בארץ)
במערכת הביטחון עיבו את האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא" | בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות (ביטחון)