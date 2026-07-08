יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אינו נושא עוד את שם משפחתו המפורסם במרשמי המס הרשמיים. כך עולה ממסמכים רשמיים שהגיעו לידי עיתון 'הארץ' והתפרסמו היום (רביעי). במקום השם המוכר, הוא רשום תחת הזהות 'יונתן הון' - שינוי חוקי שנעשה תחת אותו מספר תעודת זהות.

על פי המסמכים, הכתובת הרשומה במערכות היא 'בלפור 0' - כתובת פיקטיבית שמעוררת תהיות. החוק הישראלי מחייב את נתניהו הבן להישאר עם שמו החדש למשך שבע השנים הבאות לפחות, בהתאם למגבלות המחמירות של משרד הפנים בנושא החלפת שמות.

רשום כעוסק עצמאי בפרסום

מאחורי הקלעים של שינוי השם, מתברר כי 'יונתן הון' החדש רשום בביטוח הלאומי וברשות המיסים כעוסק עצמאי בענף הפרסום. זאת במקביל לחברה למתן הרצאות שפתח ורשם במדינת קונטיקט בעת ששהה בפלורידה, שם הוא מתגורר בשנים האחרונות.

תיעוד מתוך ההריסות: כך נראה ביתו של חמינאי אחרי החיסול אליהו לוי | 15:58

הבחירה במילה 'הון' אינה מקרית. השם מחזיר את הגולשים אל שורשיה של אם המשפחה, שרה נתניהו - זהו שם המשפחה המקורי של אביה, שמואל בן ארצי, בטרם עבר עיברות. יאיר עצמו כבר בדק את השטח בעבר כשהשתמש בכינוי 'יאיר הון' כזהות בדויה ברשתות החברתיות, אך כעת מדובר בצעד רשמי לחלוטין.

מסורת משפחתית של החלפת שמות

מסתבר שחציית הקווים הבירוקרטית הזו היא כמעט מסורת משפחתית. אחיו, אבנר נתניהו, פעל בצורה זהה לחלוטין לפני כחמש שנים כאשר שינה את שמו ל'אבי סגל' - על שם משפחתה המקורי של סבתו צילה, אימו של בנימין נתניהו, לפני נישואיה. תחת השם המוסווה הזה, רכש אבנר במזומן דירה באוקספורד שבאנגליה בשווי של חצי מיליון פאונד, נכס שהועמד מאז במהירות למכירה.

גם אביהם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליף את שמו בשנות השמונים ל'בן ניתאי' במהלך שהותו בארצות הברית. צעד זה נומק על ידו בשעתו כניסיון למצוא שם קליט יותר עבור הציבור האמריקאי אצלו תכנן להשתקע.

נורות אדומות במערכות הפיקוח

אלא שבמציאות הפיננסית של ימינו, המהלכים הללו אינם עוברים חלק ומעוררים תהיות. בעוד שאבנר נתניהו הסביר בשעתו את הצורך בשם 'אבי סגל' כרצון לשמור על אנונימיות וביטחון אישי במהלך לימודיו בחו"ל, הרי שהרשויות הפיננסיות במערב מגלות כיום אפס סובלנות לתופעות מסוג זה.

תחת החקיקה האמריקאית והבינלאומית הנוקשה נגד הלבנת הון, בני משפחה של מנהיגי מדינות מוגדרים כאישים בעלי סיכון פוליטי גבוה. השימוש בשמות בדויים או מוחלפים לצורך פעילות עסקית או רכישת נדל"ן מדליק נורות אדומות בוהקות במערכות הפיקוח העולמיות.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה פעילות ציבורית מוגברת של יאיר נתניהו בזירה הפוליטית. בוועידת הליכוד האחרונה נבחר לכהן כחבר מרכז הליכוד מטעם סניף מעלה יוסף, צעד שנתפס כאיתות נוסף לכוונותיו להיכנס לחיים הציבוריים באופן רשמי.