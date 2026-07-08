איראן מסלימה את איומיה כלפי ארצות הברית ונשיאה דונלד טראמפ בצורה חסרת תקדים. משמרות המהפכה האסלאמית פרסמו היום (רביעי) תיעוד של שיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, כאשר במקביל מתפרסמים איומים ישירים על חייו של הנשיא האמריקני.

עיתון כיהאן, הנחשב לשופרו של המשטר האיראני, פרסם הבוקר כותרת ענק שבה נכתב: "אני רוצה את ראשו של טראמפ". עורך העיתון, חוסין שריעתמדרי, קרא בטור שפרסם להכריז רשמית כי טראמפ, שותפיו והטייסים שלטענתו היו מעורבים בחיסול המנהיג העליון לשעבר עלי ח'אמנאי, הם בני מוות. שריעתמדרי דרש מהממשלה בטהראן לקבוע פרס כספי רשמי למי שירצח את טראמפ. לטענתו, באיראן כבר גויסו יותר מ-100 מיליון דולר למטרה זו. בנוסף, הוא קרא לצוות המשא ומתן האיראני לדרוש שהסגרתו של טראמפ לאיראן לצורך העמדתו לדין וענישתו צריכה להיות התנאי הראשון בכל מזכר הבנות עתידי. "הנקמה בטראמפ ובנתניהו היא יעד המהפכה" מפקד חיל האוויר לשעבר חושף: "לא ה-F-35 צריך להדאיג אתכם" משה כץ | 10:22 דוד זיני חושף: זו הסיבה שהסכמתי לבקשת נתניהו להתמנות לראשות השב"כ ב. ניסני | 07.07.26 מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון, מסר אמש (שלישי) כי הנקמה בטראמפ ובבנימין נתניהו היא חלק מיעדי המהפכה. "יש דרישה עממית חזקה מאוד לכך שגם נתניהו וגם טראמפ לא רק ייענשו", הבהיר רזאאי. "לא רק שצריך להעניש אותם, אלא גם לגבות מהם את מלוא המחיר על כל הנזקים שהם גרמו". רזאאי התייחס גם לאפשרות של שיח עם ארה"ב וביקש ממתנגדי המשא ומתן לגלות סבלנות. "האמריקנים עצמם הם אלה שיהרסו את המשא ומתן", הסביר היועץ. "הם בעצמם לא יאפשרו לו להגיע לתוצאה. למהפכה שמתרחשת כיום באיראן יש ממד של הגנה צבאית, יש בה גם ענישה של נתניהו ושל טראמפ, ומעבר לכך - יש בה גם את העלאת המודעות של עמי האזור". הצבת מסרי הנקמה לצד תמונות מסע ההלוויה של ח'אמנאי נועדה להעביר מסר לציבור האיראני. מבחינת המשטר, האבל על ח'אמנאי אינו רק טקס פרידה אלא נקודת פתיחה להמשך הדרך. המסר המועבר הוא שהמנהיג אומנם מת, אך רעיון הנקמה חי וממשיך להוביל את המהפכה האיראנית.

התיעוד שפרסמו במשמרות המהפכה - צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א התיעוד שפרסמו במשמרות המהפכה | צילום: צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:54

טראמפ מורה לנתק קשרים עם ספרד

במהלך ישיבה משותפת עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לאנשיו לנתק את קשרי הסחר עם ספרד. "אני לא רוצה לעשות איתם עסקים יותר. אל תדברו איתם אפילו. הם חסרי תקווה. הם אנשים רעים", הצהיר טראמפ על ספרד.

לשכת ראש ממשלת ספרד הגיבה להוראתו של טראמפ ומסרה כי "ספרד מתייחסת להצהרות הללו כאל שגרת עסקים. לספרד קשרים חברתיים, תרבותיים וכלכליים חזקים עם ארצות הברית, ואין בכוונתנו לשנות זאת".

"אני אוהב את ארדואן"

הנשיא טראמפ התייחס ליחסיו האישיים עם הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן: "אני אוהב את ארדואן, הוא פרס בפניי שטיח אדום, הוא מדהים". טראמפ התייחס לטורקיה בהקשר למלחמה באיראן: "אתם יודעים הוא יכול היה להצטרף למלחמה. הרבה אנשים, כמו ביבי אומרים דברים... אני אוהב את ביבי, אני חושב שביבי הוא ראש ממשלה נהדר ובזמן מלחמה".

טראמפ הוסיף: "אמרתי לביבי, אתה יודע שארדואן יכול היה להצטרף למלחמה, כי הוא לא כל כך אוהב את ישראל, הוא גם לא אוהב את ביבי כל כך. והוא לא עשה את זה בגללי. טורקיה היא מעצמה צבאית עם מליוני חיילים, יש להם הרבה כוח עם ציוד שלנו".

הנשיא האמריקני חזר להתייחס למלחמה עם איראן: "אבל הוא לא הצטרף למלחמה והוא רצה לעשות את זה - בצד של איראן, אם זה לא היה בשבילי הוא היה עושה את זה".

נשיא לבנון: "לא אעמוד מנגד"

במקביל, נשיא לבנון ג'וזף עון התייחס למהלך המשא ומתן עם ישראל והבהיר את עמדתו. "בחרתי בדרך המשא ומתן, משום שאינני יכול לעמוד מנגד ולראות את מולדתי מובלת אל התהום למען האינטרסים של מדינה אחרת", מסר עון.

הנשיא הלבנוני הוסיף כי "מהלך המשא ומתן זוכה לתמיכתם של רוב הלבנונים, ובהם גם בני העדה השיעית, ששילמו את המחיר הכבד ביותר במלחמות". עון ציין כי "היה עליי לנקוט צעד שיוכל לעצור את ההרס ואת ההשמדה שמבצעת ישראל, ולהביא בסופו של דבר לסיום הכיבוש".