מפקד חיל האוויר לשעבר, איתן בן אליהו ( צילום משה שי/FLASH89 )

בעוד ישראל נסערת מעסקת מטוסי ה-F-35 המתגבשת בין ארצות הברית לטורקיה, מגיע קולו של מי שמבין בנושא יותר מכולם – האלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר. בראיון לרדיו 103fm הוא מבהיר: "אין סיבה לפאניקה. יש דברים הרבה יותר מדאיגים".

בן אליהו, שפיקד על חיל האוויר בשנים קריטיות, מתייחס לביקורו ההיסטורי של הנשיא טראמפ באנקרה ומסביר כי במסגרת הפסגה ישנן סוגיות בוערות בהרבה מאשר אספקת המטוס המתקדם. "הבריתות הדיפלומטיות מדאיגות בהרבה מעסקת המטוסים", הוא מדגיש. המיתוס סביב החמקן והמציאות המקצועית מפקד חיל האוויר לשעבר פורס תמונה מקצועית ומפוכחת בהרבה מזו שמוצגת בכותרות. "זהו תהליך טבעי. מדובר במטוס המתקדם ביותר כיום, אך נוצר סביבו סוג של מיתוס שמייצר כותרות קליטות", הוא מסביר. "לא רק המערכת הפוליטית נשענת על כך, אלא גם כלי התקשורת". "לא הייתי עושה את זה בחיים": פעיל הימין מודה בתמיכה בבנט דוד קליין | 07.07.26 2 אתה ישן בחוץ: המלך צ'ארלס טרק את הדלת על הנסיך הארי דני שפיץ | 07.07.26 בן אליהו מעמיד את הדברים בפרופורציה הנכונה: "בכינוס נאט"ו שנערך בטורקיה, הנושא המרכזי הוא התחזקות מעמדו של ארדואן והקשרים שהוא רוקם עם מדינות כמו סוריה, ערב הסעודית ורוסיה אל מול הציר האיראני. ה-F-35 הוא רק פרט אחד בתוך המערכת הזו". כדי להעמיד את הדברים בפרופורציה, מפרט האלוף במיל' את יתרונותיו וחסרונותיו של כלי הטיס המתקדם: "ראשית, מבחינת כושר תמרון, הוא אינו המטוס המוביל בעולם – ה-F-16 מתמרן טוב ממנו. הוא גם לא מסוגל לשאת משקלים וכמויות חימוש כמו ה-F-15. מנגד, היתרון הגדול שלו טמון ב'חוכמה' שלו; המחשוב ומערכות האלקטרוניקה הפנימיות שלו מאפשרים לו שילוב יוצא מן הכלל בזירת המערכה, לצד יכולת מרשימה להשתלב בתמונת הקרב הקרקעית. בנוסף, הוא כמובן מתאפיין ביכולת חדירה של מרחבים המוגנים על ידי מכ"ם מבלי להתגלות, או כמעט מבלי להתגלות". למרות היכולות הללו, בן אליהו מבהיר בביטחון: "ישראל מחזיקה בכלים המקצועיים והטכנולוגיים להתמודד עם האתגר הזה, גם אם הדבר מעניק לטורקים יכולת הרתעה מסוימת".

מטוס קרב מהדור החמישי, ה-F-35B Lightning II, במהלך סדרת בדיקות מערכת על הקרקע. ( צילום: חיל האוויר של ארה"ב )

הבעיה האמיתית: הציר המדיני והברית עם ארה"ב

לדעתו של בן אליהו, ועידת נאט"ו שנערכת באותם ימים בבירה הטורקית מציפה אתגרים משמעותיים בהרבה. "העניין המרכזי הוא השתלבותה של טורקיה בתוך כוחות נאט"ו, שבהם האמריקנים מהווים את המשקל העיקרי. במסגרת זו, ארה"ב מספקת להם מנועים ואפשרויות לשדרוג מערך מטוסי ה-F-16 שברשותם", הוא מציין.

בנוגע לתגובתו של ראש הממשלה ברשת CNN באותו השבוע, מביע בן אליהו הבנה אך מציע לראות את הדברים בהקשר הרחב: "אני סבור שחובתו כראש ממשלה להתבטא כך כדי לנסות ולבלום את המהלך, אך לא הייתי מייחס לאמירה הזו חומרה יתרה".

מפקד חיל האוויר לשעבר מסכם: "הבריתות האסטרטגיות שנרקמות מסביב הן המדאיגות באמת. ללא הבריתות הללו, למטוס ה-F-35 יש הרבה פחות משמעות. יש להעמיד את הנושא בפרופורציות הנכונות – עצם העסקה מעיד בעיקר על מערכת היחסים המתחדשת בין וושינגטון לאנקרה, וזהו הסיפור האמיתי, לא המטוס עצמו".

דבריו של בן אליהו מגיעים על רקע הפגישה בין טראמפ לארדואן באנקרה, שם הנשיא האמריקני הצהיר כי "אנחנו חברים טובים, יש לנו כימיה טובה". במקביל, ראש הממשלה נתניהו הבהיר ב-CNN כי "ארדואן הוא חבר של טראמפ - לא של ארה"ב", תוך שהוא מזהיר מפני השלכות העסקה על מאזן הכוחות במזרח התיכון.