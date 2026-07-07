אוחזים ידיים: טראמפ נחת באנקרה והתקבל על ידי ארדואן | תיעוד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר (שלישי) באנקרה בירת טורקיה והתקבל בכבוד מלכים על ידי נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

בתיעוד שפרסם הבית הלבן נראה ארדואן מלווה את הנשיא טראמפ בירידתו מהמטוס כשהשניים מהלכים על שטיח בצבע תכלת.

הנשיא ארדואן נראה אוחז בזרועו של טראמפ כשהשניים סורקים משמר כבוד שהוכן לקראתו מבעוד מועד.

נשיא ארצות הברית הגיע לטורקיה לקראת ועידת הפסגה של ברית נאט"ו, בעודו מפעיל לחץ גובר על חברות הברית. על פי מקורות שונים, הנשיא האמריקני צפוי לאותת במהלך הביקור כי הוא מוכן למכור לטורקיה מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35.

נחיתתו של טראמפ באנקרה מגיעה על רקע ביקורתו הגוברת, אשר ממשיכה להציב אתגרים בפני הברית הצבאית הקיימת כבר 77 שנים. מזכ"ל נאט"ו ציין כי בעלות הברית של ארצות הברית רשמו "התקדמות ניכרת" בכל הנוגע להוצאות הביטחון שלהן, נושא הנחשב מרכזי מאוד עבור טראמפ, שקרא למדינות החברות להגביר את מאמציהן בתחום זה.

לאחר קבלת הפנים הטקסית שערך עבורו נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, צפוי הנשיא האמריקני להבהיר בפסגה את נכונותו לאשר את עסקת מטוסי הקרב, כך לפי דבריהם של שני פקידים רשמיים בממשל האמריקני.

בנוסף לכך, פקיד אמריקני בכיר מסר כי בממשל טראמפ צופים כי סוגיית האבטחה והביטחון במצר הורמוז תהיה אחד הנושאים המרכזיים והחשובים ביותר שיעמדו לדיון בקרב מנהיגי המדינות החברות בברית במהלך הפסגה הנוכחית.