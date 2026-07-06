תושבים חרדים התעוררו בבהלה: רץ לניידת וירה שוב ושוב לעבר השוטרים

לא הרחק מהמרכז העולמי של החסידות: בלש משטרה ותיק ממשטרת ניו יורק, שהיה מרחק של עשרה ימים בלבד מפרישתו לגמלאות, ניצל ממוות אתמול, יום ראשון, לאחר שנורה בגבו במהלך חילופי אש כבדים עם נער חמוש בלב שכונת קראון הייטס שבברוקלין.

השכונה, המשמשת כמרכז העולמי של חסידות חב"ד ומאכלסת אלפי משפחות חרדיות, הפכה בשעות הבוקר המוקדמות לזירת קרב סוערת, כאשר כוחות ביטחון רבים זרמו למקום. כך דווח בניו יורק פוסט.

האירוע החמור התרחש סמוך לשעה 4:15 לפנות בוקר, בצומת הרחובות נוסטרנד וסנט ג'ונס פלייס. הבלש אב לשלושה ילדים, ישב יחד עם שלושה שוטרים נוספים בתוך רכב שטח משטרתי סמוי ולא מסומן. השוטרים, שהיו לבושים במדיהם, הוצבו בשכונה כחלק מתגבורי האבטחה הרחבים של משטרת ניו יורק לרגל חגיגות ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, במטרה למנוע אירועי אלימות ברחובות.

לפי תיעודי מצלמות האבטחה מהאזור, החשוד, נער בן 18, נראה צועד בצורה מחשידה הלוך ושוב על המדרכה, כשהוא אוחז באקדח 9 מ"מ. בשלב מסוים דרך הנער את הנשק, רץ לעבר הרכב המשטרתי ופתח באש תופת מטווח קצר.

החמוש הצעיר ריסס את הרכב המשטרתי ופגע בו לפחות שבע פעמים, כשהוא מותיר חורי קליעים בשמשות הקדמית והאחורית ובצידי המכונית. השוטרים ההמומים הגיבו במהירות, יצאו מהרכב והשיבו אש לעבר התוקף, אך הוא לא נפגע והחל להימלט בריצה מהמקום. במהלך חילופי האש, קליע אחד פגע ישירות בגבו של הבלש. למזלו, האפוד הקרמי וחסין הקליעים שעטה על גופו בלם את הקליע והציל את חייו, והוא פונה לבית החולים המקומי כשהוא סובל מפציעות קלות בלבד וצפוי להשתחרר לביתו בקרוב. שוטרת נוספת שהייתה ברכב נפגעה באורח קל וסובלת מחבלות בפניה ובכתפה.

כוחות משטרה גדולים פתחו במרדף רגלי דרמטי אחר החשוד שנמלט ברחובות קראון הייטס. הוא אותגר ונעצר במרחק של מספר בלוקים בלבד מזירת הירי, ברחובות רוג'רס ויוניון - צמוד וקרוב למרכז חב"ד העולמי.

לפי דיווחי המשטרה, הנער התנגד למעצר בפראות וסירב בתוקף שייאזקו ידיו, דבר שהילץ את השוטרים להשתמש במכשיר טייזר חשמלי על מנת להשתלט עליו ולהביאו למעצר. מבדיקה ראשונית של עברו עולה כי אין לו היסטוריה פלילית משמעותית בניו יורק, למעט מעצרים קודמים על עבירות רכוש וגניבה מחנויות במדינת ניו ג'רזי הסמוכה. המשטרה בודקת כעת האם החשוד ידע שמדובר ברכב משטרתי למרות היותו סמוי, או שמדובר בתקיפה אקראית.

מפקדת משטרת ניו יורק קיימה לפי הדיווח מסיבת עיתונאים מיוחדת לצדו של ראש העיר זוהרן ממדאני, ושיבחה את תושיית השוטרים ואת יעילותו של ציוד המיגון. "היום האפוד הזה הציל את חייו", הצהירה בהתרגשות.

האירוע הקשה עורר הדים רבים בקרב הקהילה היהודית המקומית, במיוחד לאור העובדה שהוא התרחש בדיוק בתאריך שבו נרצחה לפני תשע שנים השוטרת מיוסוטיס פמיליה בפיגוע ירי דומה בברונקס בעת ששבה ברכבה. חוקרי המשטרה ממשיכים לסרוק את בתי העסק והחנויות באזור החרדי של קראון הייטס במטרה לאסוף מצלמות אבטחה נוספות שישפכו אור על המניע למעשה.