​דרמה בבית המשפט ביוטה: היום (שני) צפוי להיפתח משפטו של רוצח צ'ארלי קירק, אירוע התביעה תציג ראיות מדעיות פורנזיות חד-משמעיות ומכתבי הודאה בכתב ידו של הנאשם, במטרה לשלוח אותו אל כיסא הנידונים למוות.

השבוע ייפתח השימוע המוקדם של טיילור רובינסון, הנאשם ברצח האקטיביסט השמרני צ'ארלי קירק, כאשר התביעה נחושה להוכיח כי הירי ההמוני באוניברסיטה מצדיק הוצאה להורג.

​התביעה במדינה דורשת להחיל על הנאשם עונש מוות, הליך שבמדינת יוטה מתבצע באמצעות זריקת רעל או כיתת יורים, וניתן ליישום רק במקרים של רצח בנסיבות מחמירות.

כדי לזכות בעונש המרבי, יציגו הפרקליטים הוכחות דרמטיות לכך שהירי פגע בביטחון הציבור וסיכן באופן ממשי את חייהם של אלפי האנשים שנכחו באירוע הפוליטי באוניברסיטת יוטה ואלי.

​הראיות המדעיות שיוצגו בבית המשפט נחשבות לקו הגנה כמעט בלתי אפשרי עבור הנאשם בן ה-23, שטרם כפר או הודה באשמה באופן רשמי. מומחים משפטיים בכירים בארצות הברית מגדירים את התיק הפורנזי כניצחון מוחץ ובטוח עבור התביעה, לנוכח כמות הממצאים שנאספו מזירת ההתנקשות הקטלנית.

​חוקרי המשטרה הצליחו לאתר ממצאי דנ"א התואמים באופן מלא לרובינסון על הדק רובה המרק כשהוא מגואל בדם, על תרמיל הקליע שנורה, על שני כדורים חיים נוספים ועל המגבת ששימשה להסתרת כלי הנשק. בנוסף לממצאים הפורנזיים, יוצג בפני השופט סרטון המתעד באופן ישיר ומצמרר את רגע הירי בקירק לעיני ההמונים.

​לצד הממצאים הפיזיים, התביעה מחזיקה בהודאות כתובות ומפורשות שהשאיר הנאשם לשותפו לדירה לפני שיצא לבצע את הרצח הפוליטי. בפתק שהושאר בחדרם כתב רובינסון כי "הייתה לי הזדמנות לחסל את צ'ארלי קירק ואני עומד לנצל אותה", משפט שמבסס את אלמנט התכנון המוקדם.

​בסדרת הודעות טקסט שנחשפו כעת, פירט הנאשם את המניע האידאולוגי לרצח וכתב לשותפו כי "נמאס לי מהשנאה שלו. אי אפשר לנהל משא ומתן עם חלק מהשנאה". בהודעה האחרונה ששלח לפני שנעצר על ידי כוחות הביטחון הוסיף כי "לא אמור לקחת הרבה זמן עד שאוכל לחזור הביתה, אבל אני עדיין צריך לקחת את הרובה שלי".

​אלמנתו של המנוח, אריקה קירק, צפויה להתייצב באולם המשפט לצד הוריו של קירק, כדי לעמוד מקרוב אחר פתיחת ההליך הפלילי נגד המתנקש. האלמנה, שספדה לבעלה ואמרה בעבר "אני סולחת לו כי זה מה שצ'ארלי היה עושה", הבהירה כי הסליחה האישית אינה גורעת מהצורך בענישה המחמירה ביותר.

​בראיונות כלי התקשורת הבהירה קירק כי היא דורשת מיצוי מלא של הדין וכי אין לה שום כוונה להקל בעונשו של הרוצח השפל. כאשר נשאלה מה הייתה רוצה למסור לנאשם השיבה "כלום. אין לי מה לומר לך. כלום", והוסיפה כי "אנו משרתים אל צודק, ואני רגועה בידיעה הזו. הוא ריבון, אבל הוא צודק. אז תנו לו לטפל בזה".