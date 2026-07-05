מטוסי קרב F-35 Lightning II של חיל האוויר האמריקאי, ( צילום: חיל האוויר ארה"ב )

ברית נאט"ו נמצאת בעיצומו של מהלך אסטרטגי שעלול לעורר מתיחות חדשה מול הבית הלבן: הברית החליטה לרכוש מטוסי התרעה ושליטה מתקדמים מתוצרת שוודיה, במקום להמשיך להסתמך על המערכות האמריקניות המיושנות. ההחלטה מגיעה על רקע לחצים כבדים מצד הנשיא דונלד טראמפ על מדינות הברית לרכוש ציוד צבאי אמריקני בלבד.

על פי דיווחים שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס, מטוסי ה-GlobalEye המתקדמים של חברת סאאב השוודית נבחרו להחליף את צי מטוסי ה-AWACS הוותיקים מבית תאגיד בואינג האמריקני. ההכרזה הרשמית על עסקת הרכש צפויה להימסר במהלך ועידת נאט"ו שתתכנס בימים הקרובים באנקרה, בירת טורקיה. סוף עידן: מטוסי ה-AWACS פורשים לאחר ארבעה עשורים מטוסי ה-AWACS המקוריים, המוכרים בזכות צלחת המכ"ם המעגלית והענקית המותקנת על גבם, משרתים את זרוע האוויר של נאט"ו עוד משנת 1982. המטוסים הוותיקים, שבסיס האם שלהם ממוקם בגיילנקירכן שבגרמניה, מילאו תפקיד מפתח בפעילות הביטחונית המשותפת של ארצות הברית ואירופה - תפקיד שהפך לקריטי עוד יותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. טהרן מודיעה: אירופה לא מוזמנת להלוויה - 'בחרתם בצד הלא נכון' אליהו לוי | 01.07.26 מאסק נותר ללא מילים: משותקים, עיוורים ואילמים הם נחלת העבר דני שפיץ | 01.07.26 כידוע, המטוסים נטלו חלק במבצעים צבאיים משמעותיים בבלקן, באפגניסטן ובעיראק, ואף סייעו באבטחת משחקי המונדיאל בשנת 2006. אולם לאחר עשרות שנות שירות, המערכות התיישנו באופן משמעותי ונדרש החלפתן בדחיפות. קפיצת מדרגה טכנולוגית: מה מציעה שוודיה מטוסי ה-GlobalEye השוודים, שנכנסו לשימוש מבצעי בשנת 2018, מציגים קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית. המערכת המתקדמת מסוגלת לזהות ולעקוב במקביל אחר איומים מורכבים באוויר, בים וביבשה - יכולת שהמטוסים הוותיקים אינם מספקים. המערכת השוודית מבוססת על פלטפורמה של מטוס המנהלים הפופולרי Global 6500, המיוצר על ידי חברת בומברדייה הקנדית. שילוב זה מאפשר לא רק יכולות מבצעיות משופרות, אלא גם עלויות תפעול נמוכות יותר לאורך זמן.

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

הדרך המפותלת: ביטולים והחלטות הפוכות

המהלך הנוכחי מגיע לאחר תהליך מורכב ומפותל. בשנת 2025 ביטלה נאט"ו תוכנית קודמת להצטיידות בשש פלטפורמות התרעה חדישות מסוג E-7 Wedgetail של בואינג. הביטול הגיע בעקבות החלטה מוקדמת של הפנטגון לצמצם פרויקט ענק לרכישת 26 מטוסי AWACS, לטובת הסטת תקציבים למערכות מבוססות טילים.

עם זאת, בעקבות לחץ כבד שהפעיל הקונגרס האמריקני, הפך מזכיר ההגנה פיט האגסת' את ההחלטה בחודש מאי האחרון. האגסת' הודיע כי הפנטגון יקצה לבסוף את התקציב הנדרש למימון מטוסי התרעה חדישים - אולם נאט"ו כבר בחרה בדרך אחרת.

גם קנדה מצטרפת למגמה השוודית

נאט"ו אינה לבדה במגמה זו. רק לפני מספר שבועות הכריזה ממשלת קנדה על כוונתה להפחית את התלות הביטחונית שלה בספקים אמריקניים, וחתמה על עסקה לרכישת שישה מטוסי GlobalEye משוודיה.

לפי הערכות מומחים בתעשייה, מדובר רק בצעד ראשון והממשל באוטווה עשוי להרחיב את ההזמנה בעתיד. יתרה מכך, ייתכן שקנדה תבקש לפתח יחד עם סאאב גרסה מותאמת ומתקדמת עוד יותר של ה-GlobalEye, אשר תשלב בתוכה גם יכולות מובנות של תדלוק אווירי.

האיום על הברית: טראמפ ונאט"ו

המהלך הנוכחי עלול לעורר את חמתו של הנשיא טראמפ, שדרש בעבר מהמדינות החברות בברית להגדיל את רכש הציוד הצבאי מתוצרת ארצות הברית. כידוע, טראמפ אף איים בשעתו בפרישת ארצו מהארגון על רקע חוסר שביעות רצונו מהשקעות הביטחון של מדינות אירופה.

בחודשים האחרונים הודיעה ארצות הברית על צמצום משמעותי בנוכחותה הצבאית באירופה, כולל הפחתה במספר מטוסי הקרב, המפציצים האסטרטגיים והכוחות הימיים שיעמדו לרשות הברית. המסר לאירופאים היה ברור: תתחילו לשלם על הביטחון שלכם.

כעת, כאשר נאט"ו בוחרת דווקא בספק שוודי על פני אמריקני, המתיחות בין שני צדי האוקיינוס עלולה להחריף.