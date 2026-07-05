מאבק חסר תקדים מתנהל בלב העיר לונדון, כאשר בית הכנסת הספרדי העתיק "בוויס מרקס" (Bevis Marks), הידוע גם בשם "שער השמים", פרסם מסמך הנחיות תכנון מקיף המיועד להגן על תפקודו ההלכתי מפני מגדלי ענק המתוכננים בסביבתו. זהו צעד חריג במיוחד, המשקף את החשש העמוק שחסימת האור וכיפת השמיים תמנע קיום מצוות ותפילות במקום שבו מתפללים יהודים ברציפות מזה למעלה מ-320 שנה.

בית הכנסת, שנבנה בשנת 1701 על ידי קהילת יוצאי ספרד ופורטוגל, הוא האתר היחיד באירופה שבו מתקיימות תפילות באופן רצוף וללא הפסקה מאז הקמתו. כמו כן, זהו מקום הפולחן הלא-נוצרי היחיד שנותר באזור ה'סיטי' של לונדון, ומבנהו שמר על עיצובו המקורי משנת 1701, כולל נוסח התפילה, המנהגים ואוסף היסטורי של תשמישי קדושה.

תכנון אדריכלי על פי שולחן ערוך

התכנון האדריכלי המקורי של המבנה בוצע מתוך כפיפות להלכה הפסוקה בשולחן ערוך, לפיה בית כנסת נדרש להיות המבנה הגבוה והבולט בסביבתו הקרובה. כדי לקיים הלכה זו, המבנים הקהילתיים שהקיפו במקור את חצר בית הכנסת נבנו בכוונה כמבנים נמוכים, דבר שאפשר לבית הכנסת לבלוט ולשמור על מעמדו ההלכתי.

אולם בשנים האחרונות, מגמת הבנייה של מגדלים מודרניים באזור פגעה קשות ביכולת לקיים את ההלכה ואת הפעילות השוטפת. לדוגמה, בניית מגדל "One Creechurch Place" בגובה 80 מטרים, הממוקם 25 מטרים מזרחית לבית הכנסת, גורמת לכך שבכל בוקר שטוף שמש בין השעות 08:30 ל-10:00, רמות האור בחלל צונחות אל מתחת ל-25 לוקס - רמת תאורה שאינה מאפשרת כלל קריאה בסידור התפילה.

"לא ניתן לראות את הירח והכוכבים"

הפגיעה החמורה ביותר נוגעת לראיית כיפת השמיים. ראיית הירח והכוכבים מתחום החצר היא צורך הלכתי חיוני לשם קיום מעמד קידוש לבנה. כיום, בשל חסימת הנוף מהמגדלים, ניתן לברך ברכת לבנה רק בתשעה חודשים בשנה בממוצע. בניית מגדלים נוספים באזור שדה הראייה הדרומי תמנע זאת כמעט לחלוטין.

יצויין כי תאורת החשמל במקום, שהותקנה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, היא דלה, והדלקת נברשות הנרות דורשת היערכות של שעות ואינה מעשית ביומיום. המצב יוצר קושי ממשי בקיום התפילות והלימוד במקום.

שלושה עקרונות חובה ליזמים

אף שבית הכנסת מוגדר כ'מבנה לשימור בדרגה 1' וממוקם ב'אזור השימור קריצ'רץ'', ההגנות התכנוניות הקיימות של עיריית לונדון אינן מספקות, שכן האזור מוגדר ברמת העיקרון כמתאים לבניית מגדלים. לפיכך, הנהלת בית הכנסת ויועצי התכנון "hgh Consulting" פרסמו שלושה עקרונות חובה ליזמים:

הכרה: על צוותי התכנון להבין כי התצפית לשמיים, אור היום ותפקוד חצר בית הכנסת - המשמשת לחופות ולחג הסוכות - הם קריטיים לתפקוד המקום. הקהילה פותחת את שעריה לסיורים מקצועיים ליזמים כדי להמחיש את הצרכים.

התייעצות מוקדמת: בשל רגישות האתר, גם בנייה במרחק רב עלולה לגרום להצללה ונזק. היזמים נדרשים ליצור קשר מוקדם כדי לזהות ולמנוע פגיעות עוד בשלבי התכנון הראשוניים.

מניעת נזק: זוהי הדרישה המרכזית. חובה לבצע הערכת מומחים לגבי ההשפעה על היכולת לראות את הירח והכוכבים. אין להסתמך על הנחיות תאורה סטנדרטיות, אלא להשתמש במודלים מותאמים אקלימית. יש למנוע לחלוטין הצללה על החצר, פגיעה בפרטיות שתסכן את ביטחון המתפללים, ולבחון את ההשפעה על מערכת האוורור הטבעית של בית הכנסת.

"לא נהפוך למוזיאון"

הקהילה מבהירה כי אינה באה להילחם בקידמה הכלכלית של העיר, אלא דורשת מציאת פתרונות משותפים מראש. "המטרה היא שבית הכנסת ימשיך לפעול כמרכז חי ונושם ולא יהפוך חלילה למוזיאון", נמסר מהנהלת המקום.

בהתאם לחזון זה, עתיד להיפתח בחצר בית הכנסת 'מרכז המורשת ע"ש דנגור', אשר יכלול תצוגות של אוספי הקהילה, חללי אירועים ובית קפה, וצפוי לארח כ-60,000 מבקרים מדי שנה. המסר לרשויות הוא ששימור המבנה מחייב באופן ישיר את שימור סביבתו הקרובה ואת התנאים המאפשרים את קיום החיים היהודיים בו.

כיווני התצפית הרגישים ביותר מהחצר הם לכיוון דרום ומזרח, ומהיזמים נדרש למנוע רעשי בנייה בשעות התפילה. מסגרת התכנון החדשה מהווה תקדים חשוב במאבק על שימור אתרי מורשת יהודיים באירופה, ומעבירה מסר ברור: התפתחות עירונית חייבת להתחשב בצרכים הרוחניים והדתיים של קהילות היסטוריות.