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לא ימנע מעצרים ולא ישיב תקציבים: חוק לימוד תורה הוא הישג - וזו הסיבה | מעייריב

מרדף, רכב נטוש וסריקות: כך נשלל חשד לחטיפת חסידים סמוך לרמאללה | חוק יסוד לימוד תורה אושר - זו הסיבה לחגיגות החרדים | הקו האדום של ישיבת מיר וההנחיות החדשות | הילד מוישי גלינסקי ז"ל נדרס במעבר חציה - התושבים נגד העירייה | ח"כ יעקב אשר מתפוצץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת | סערת רבני צהר: כל הפרטים (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: שוקי לרר, מבט מהשטח, פלאש 90, מגזין די וואך, רועי דבורי, Google Street view, רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים

דקות של חרדה

אירוע ביטחוני חריג במעורבות חרדים התנהל לפנות בוקרבאזור חטיבת בנימין שבשומרון. כפי שפורסם באתר בבלי במהלך פעילות שגרתית של שוטרי מחוז ש"י בכביש 60, השוטרים הבחינו ברכב שביצע עבירת תנועה חמורה. במקום התפתח , שבמהלכו נמלט הרכב – ובו – אל תוך הכפר הפלסטיני מוכמאס, הסמוך לרמאללה.

הסיפור הגדול התחיל כשהשוטרים הגיעו לסמטה שבה נעלם הרכב, ואז הם מצאו אותו נטוש, מנופץ ומכיל ציוד אישי כולל כובע וחליפה של אחד הנוסעים. במקביל, דיווח שהתקבל באותם רגעים במוקד 100 של המשטרה על תקיפה, הוביל את מערכת הביטחון להערכת מצב שמדובר באירוע חטיפה.

כוחות צבא ומשטרה רבים, בגיבוי מסוק של , הוקפצו לזירה והטילו כתר על הכפר, תוך שהם פותחים בסריקות אינטנסיביות תחת עננת חשש כבדה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת - עם כל הפרטים מרגעי הדרמה.

דקות של שמחה

חוק יסוד לימוד התורה, שמרכיב נדבך מרכזי בברית הפוליטית בין נתניהו למפלגות החרדיות, רשם אתמול התקדמות משמעותית עם אישורו לקריאה ראשונה. המהלך, שזכה לדחיפה אישית מצד ראש הממשלה נתניהושגם הגיע למליאה כדי לתמוך בו, נועד לשנות את כללי המשחק בשל השתלטות בג"ץ על המדינה.

החוק אמנם לא ימנע מעצר , ולא ישיב את תקציבי עולם התורה שנגזלו בהוראת היועמ"שית גלי בהרב מיארה ושותפיה לפשע בבית משפט העליון - אז למה אם כן חברי הכנסת החרדים כל כך מאושרים? כל הפרטים על משמעות החוק - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הנחיה דרמטית

על רקע גל המעצרים המטלטל את , ראש ישיבת מיר, חבר המועצת , מפרסם מכתב הוראות חירום לתלמידי ישיבת מיר. ההנחיה החד-משמעית: איסור מוחלט על התייצבות עצמאית בלשכות הגיוס או יציאה לחו"ל ללא פיקוח הדוק.

ראש ישיבת מיר מתריע בבחורים ומזהיר שחור על גבי לבן - "תלמיד שיפעל בניגוד להוראות – הוציא עצמו מהכלל ועלול לשאת בעצמו בתוצאות". המכתב המלא וכל הפרטים מכנס החירום שקדם למכתב - במהדורתצ מעייריב שלפניכם.

זוועה בברכפלד

טרגדיה נוראית הכתה בצהריים את תושבי מודיעין עילית. בשעות הצהריים התקבל דיווח על תאונת דרכים קשה בצומת הרחובות רבי עקיבא ואביי ורבא בשכונת ברכפלד, במהלכה נפגע  מאוטובוס הילד מוישי גלינסקי, כבן שמונה. למרבה הצער, חרף ניסיונות ההחייאה של כוחות ההצלה, נקבע מותו של הילד בזירה.

התאונה המחרידה הציפה בקרב תושבי מודיעין עילית כולה את בעיות הבטיחות בדרכים הקשות מהן סובלת העיר כולה, לצד טענות על מניעת שיפור בנושא. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

זעם מוצדק

חבר הכנסת , הטיח ביקורת חריפה כלפי הייעוץ המשפטי על מדיניות האכיפה נגד בני הישיבות. "במקום הוראת שעה, בחרתם להפוך אזרחים שומרי חוק לעבריינים בן לילה – זהו עוול בלתי נסבל".

ח"כ אשר יצא במתקפה חזיתית נגד הייעוץ המשפטי של הוועדה, על רקע הזינוק החד במספר בני הישיבות המוגדרים כמי שאינם מתגייסים, וההשלכות החוקיות והכלכליות של המצב. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הנאום המלא.

מכה לצהר

מועצת הרבנות הראשית הודיעה כי היא מסרבת לאשר את הרישיון שניתן לארגון רבני 'צוהר' להעניק תעודות כשרות לבתי עסק לממכר מזון. מועצת הרבנות הראשית זועמת על מנכ"ל הרבנות וטוענת כי הוא פעל ללא דיון במועצה, ולכן הרישיון לא מאושר".

חברי מועצת הרבנות הראשית הביעו תרעומת קשה על התנהלות המנכ"ל. "היה עליו לעדכן אותנו לפי החוק, ההיגיון וכללי המינהל התקין, אך הוא כלל לא עדכן בדבר", נמסר בהחלטת המועצה.

השורה התחתונה נותרה חד-משמעית: "מועצת הרבנות הראשית אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לארגון צוהר". ההחלטה הועברה למנכ"ל הרבנות, והיא צפויה לעורר הדים רבים במערכת הפוליטית והדתית. צפו במהדורת מעייריב המלאה.

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