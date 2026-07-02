חשוד במנוסה: עז קטנה שיטתה במשטרה במשך 20 דקות תמימות | צפו

עז קטנה שנמלטה מבעליה והתרוצצה בין כלי רכב בכבישים במדינת וושינגטון הובילה את כוחות המשטרה והפיקוח על בעלי החיים למרדף רגלי שנמשך כ-20 דקות, עד שלבסוף נלכדה על גרם מדרגות חיצוני.

לפי משרד השריף של מחוז פירס, הדיווח על העז התקבל סמוך לשעה 16:30 (שעון מקומי), לאחר שנצפתה משוטטת בין כלי רכב סמוך לאוניברסיטת Pacific Lutheran.

בהודעה משעשעת שפרסם משרד השריף ברשתות החברתיות נכתב כי אחד הסגנים אף ניסה "לתקשר" עם העז באמצעות מה שהאמין שהוא "שפת עזים" – אך לדבריהם, "העז לא התרשמה".

לאחר כ-20 דקות הצליחו השוטרים ואנשי הפיקוח על בעלי החיים לחסום את נתיב הבריחה של העז וללכוד אותה על גרם מדרגות חיצוני. בהמשך היא הועברה לחוות הצלה מקומית, שם תטופל עד לאיתור בעליה.