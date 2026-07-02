מאחורי הקלעים של ההצבעה הדרמטית על חוק יסוד לימוד תורה, שאושר אמש (רביעי) בקריאה ראשונה ברוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים, התחוללה סערה פוליטית משמעותית שכמעט קרסה את כל המהלך. במרכז המשבר עמד חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שרגעים ספורים לפני פתיחת ההצבעה נטש את אולם המליאה ונעלם מהמקום.

על פי מידע שהגיע לידי הכתב אברהם חסון, במהלך המגעים המקדימים להצבעה קיבל רביבו הבטחה מגורמים בקואליציה לפיה כבר בשבוע הבא יקודמו שתי יוזמות חקיקה שלו: חוק להנצחת רבי נחמן מברסלב זיע"א, הצפוי לעלות להצבעה בקריאה טרומית, וחוק המאבק בהסתה לטרור, המיועד לקידום לקראת קריאה שנייה ושלישית.

האולטימטום שעורר את המשבר

אלא שרגעים לפני פתיחת ההצבעה, ביקש רביבו לוודא כי ההבטחות שניתנו לו אכן יעמדו במבחן המציאות. הוא פנה לח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה, ודרש ממנו אישור סופי לכך שקידום החוקים ייצא לפועל כמובטח. גורמים המעורים בפרטים סיפרו כי מקלב נמנע מלספק התחייבות נחרצת, דבר שעורר את זעמו של רביבו.

בתגובה, נטש חבר הכנסת מהליכוד את המקום וסירב לחזור למליאה. צעד זה הקפיץ את מפלס הלחץ בקואליציה, שם הבינו היטב כי כל אצבע חיונית להבטחת הרוב הדרוש לאישור חוק היסוד. במצב שבו חברי כנסת מהקואליציה כגון יולי אדלשטיין ודן אילוז כבר הבהירו כי יצביעו נגד החוק, היעדרותו של רביבו עלולה הייתה להכשיל את כל המהלך.

התערבות דחופה של דרעי ואזולאי

המשבר נפתר רק לאחר התערבותם הדחופה של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, וח"כ ינון אזולאי. השניים העניקו לרביבו ערבויות אישיות לכך שההסכמים עמו יכובדו במלואם. בעקבות תיווך זה, התרצה רביבו, שב אל אולם המליאה והצביע בעד החוק.

בזכות פתרון המשבר ברגע האחרון, תמך רביבו בהצעה והיא עברה בקריאה ראשונה. מנגד, חברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון בחרו להצביע נגד החוק.