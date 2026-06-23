בצעד חריג, פרסם היום (שלישי) מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הודעת גיבוי רשמית לשוטרים שפעלו באלימות כנגד מפגינים חרדים בבני ברק. ההודעה מגיעה בעקבות דרישה נחרצת של חברי כנסת מהסיעות החרדיות לפתוח בחקירה מיידית נגד השוטרים, ובניגוד להנחיית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשקול את הדחת מפקד התחנה.

בקרב הציבור החרדי התקבלה ההודעה בזעם רב, כשהיא נתפסת כהצטרפות פומבית ורשמית של צמרת המשטרה למסע הרדיפה נגד עולם התורה. זאת לאחר תקופה שבה המשטרה פועלת לאיתור ומעצר לומדי תורה, וכעת מעניקה גיבוי גם למעשי האלימות הקשים שתועדו בזירה.

שיחה עם המפקדים והחלטה לגבות

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, המפכ"ל שוחח עם מפקד מרחב דן ומפקד תחנת בני ברק, שמע את גרסתם לאירועים וקיבל את עמדתם במלואה. לפי הודעת המשטרה, נמסר למפכ"ל כי "בנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, תוך הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בשגרת חייהם של עשרות אלפי אזרחים, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר".

במקום להורות על השעיית השוטרים המכים או להעביר את החומרים לבדיקת מח"ש, בחר המפכ"ל להביע "הערכה וגיבוי למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח". הוא נימק את האלימות בכך שהכוחות נאלצו לקבל "החלטות בזמן אמת במציאות מבצעית מורכבת", והצהיר כי המשטרה "תמשיך לעמוד לצדם בביצוע משימותיהם".

המפכ"ל הסתפק באמירה לפיה הורה על "הפקת לקחים מקצועית מהאירוע, כמקובל" - צעד שנתפס כניסיון למסמס את הביקורת הציבורית מבלי לנקוט בצעדים ממשיים.

התעלמות מדרישת נציגי הציבור

הגיבוי של המפכ"ל מהווה למעשה התעלמות מוחלטת מדרישת הנציגות החרדית לחשבון נפש במערכת אכיפת החוק. ההודעה פורסמה גם בניגוד להצהרתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהודיע מוקדם יותר כי הנחה את המפכ"ל לשקול את הדחתו של מפקד התחנה שתועד כשהוא פועל בכוח רב נגד המפגינים החרדים.

כזכור, המפגינים יצאו לרחובות במחאה על רדיפת לומדי התורה וגזירת הגיוס נגדם, ובזירה תועדו מקרי אלימות קשים של שוטרים כנגד מפגינים, כולל רימוני הלם בכינון ישיר, הכאה באלות ללא הרף, קריעת מכנסיים והפעלת כוח פיזי מיותר.

הודעת הגיבוי של המפכ"ל מחזקת את התחושה בציבור החרדי כי מדובר במסע מתואם של רדיפה, שבו צמרת המשטרה משמשת זרוע ביצועית למדיניות היועצת המשפטית לממשלה.