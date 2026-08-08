הזמר והפייטן אבישי לוי ז"ל יובא למנוחתו הלילה בשעה 24:00 בבית ההלויות הספרדי בהר המנוחות בירושלים. לוי ז"ל נפטר ביום שישי האחרון בתאונה קשה שאירעה בשכונת הבוכרים בירושלים.

התאונה הקשה אירעה בערב שבת ברחוב אדוניהו הכהן. הנפטר ז"ל סיים להוריד נוסעים מרכבו ויצא לסייע להם בפריקת חבילות ומטען, כאשר הרכב החל להידרדר לאחור בעוצמה. הוא נמחץ למוות בין הרכב לעמוד.

על פי עדויות במקום, האירוע התרחש כאשר הנהג יצא מרכבו בעת שההילוך היה משולב לרוורס ומבלי שהרכב הועמד במצב חניה. כשהבחין שהרכב מתחיל להידרדר, רץ לעברו בניסיון לעצור אותו, אך נמחץ בין דלת הנהג לעמוד.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום חילצו את הפצוע כשהוא במצב אנוש, ללא דופק וללא נשימה, ופתחו במאמצי החייאה. הוא פונה בדחיפות לבית החולים הדסה הר הצופים, כאשר מאמצי ההחייאה נמשכו לאורך כל הדרך. למרבה הצער, למרות המאמצים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.