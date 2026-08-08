הסגר הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן באמצע חודש יולי האחרון הביא לעצירה כמעט מוחלטת של יצוא הנפט הגולמי האיראני, כך פורסם אתמול (יום שישי) בעיתון הכלכלי "פייננשל טיימס".

על פי מידע שנאסף באמצעות מערכות מעקב אחר כלי שיט ותצלומי לוויין, במשך שבוע לפחות לא תועדה כל פעילות טעינה של מכליות נפט באי ח'ארג - מסוף היצוא המרכזי של איראן. דרך מסוף זה עוברים כתשעים אחוז מכלל יצוא הנפט של המדינה.

יצוין כי ארצות הברית החזירה לתוקף את הסגר הימי באמצע חודש יולי, לאחר קריסת ההסכם הזמני לפתיחת מצר הורמוז. על פי הדיווח, המבוסס על נתוני חברות המעקב והייעוץ Kpler ו-Energy Aspects, הפעילות באי ח'ארג הופסקה לחלוטין ביום ה-31 ביולי.

בנוסף, חברת מודיעין השיט Windward דיווחה כי תצלומי לוויין מעידים על כך ששלושת רציפי הטעינה באי נותרו ריקים לאורך תקופה ממושכת. ביום שלישי האחרון נמנו באזור ההמתנה הסמוך 16 כלי שיט בלבד - המספר הנמוך ביותר מאז תחילת חודש יולי.

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כמו כן, ארגון UANI, העוקב אחר משלוחי נפט איראניים, ציין כי מאז ה-12 ביולי לא זוהתה אף מכלית עמוסה בנפט איראני שיצאה בהצלחה מאזור המפרץ הפרסי.