ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס בריאיון שקיים לעתידה של המפה הפוליטית בישראל, והבהיר את עמדתו כלפי ראש הממשלה נתניהו. בנט הסביר מדוע לדעתו על נתניהו לסיים את כהונתו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אך במקביל הציג גישה בלתי צפויה לגבי המשך ההליכים המשפטיים נגד יריבו הפוליטי, תוך שהוא מדגיש כי אינו מעוניין כלל לראות את נתניהו מאחורי סורג ובריח.

בנט נשאל האם הוא מתחייב שלא לשבת בממשלה עם ראש הממשלה נתניהו לאחר הבחירות הבאות, זאת לאור פרשנויות שונות המועלות לגבי כוונותיו העתידיות. בתשובתו, בנט התייחס תחילה לצעדיו בסיבוב הקודם:

"מה שעשיתי לאחר הבחירות הקודמות כאשר הפכתי לראש הממשלה - בעיניי זו הייתה הצלת מדינת ישראל משלוש שנות כאוס: ללא תקציב, עם גירעון מטורף, עם נרצחים מימין ומשמאל, והוצאנו את מדינת ישראל מהבור הזה.

"אני מצהיר בצורה הברורה ביותר: נתניהו חייב ללכת הביתה. לא משום שהוא אדם רע, אני לא נותן לו ציונים, אלא מפני שהוא האחראי-על לטבח 7 באוקטובר. הוא מסרב לקחת אחריות על כך עד לרגע זה, דבר שאינו מתקבל על הדעת, והוא מוביל ממשלה שמפרקת את מדינת ישראל. אז אני לא תוקף אותו כעת, אני אומר: מספיק, 30 שנה. הוא יהודי שכבר נושק לגיל 80, זה בסדר, לא אלמן ישראל".

כאשר נשאל בנט על עמדתו לגבי משפטו של נתניהו, ובפרט האם יתמוך בחנינה לראש הממשלה במידה ונתניהו יעזוב את החיים הפוליטיים, השיב:

"אני באופן חד-משמעי לא רוצה לראות את בנימין נתניהו במדים כתומים נכנס לבית כלא. עבור המון המון ישראלים הוא כבר מזמן מעבר לראש ממשלה, הוא סמל. הוא סמל, וחלילה למעוך אותם. אין לי שום דבר נגדו, לא רוצה לראות אותו בכלא. שילך הביתה, יעשה לביתו, יעשה מה שהוא רוצה, וזה בסדר גמור מבחינתי".