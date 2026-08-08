השריפה בפתח תקווה - צילום: כבאות והצלה השריפה בפתח תקווה | צילום: צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:09

שריפה נרחבת פרצה אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה בפתח תקווה, וכוחות כיבוי אש ממשיכים לפעול במקום זה שעות רבות. האירוע התרחש באתר הבנייה של מתחם המסחר BIG העתיד לקום במקום. מקור השריפה הוא באזור שבו אוחסנו חומרי פלסטיק וצינורות, והדבר גרם להתפתחות עשן כבד במיוחד.