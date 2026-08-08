שריפה נרחבת פרצה אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה בפתח תקווה, וכוחות כיבוי אש ממשיכים לפעול במקום זה שעות רבות. האירוע התרחש באתר הבנייה של מתחם המסחר BIG העתיד לקום במקום. מקור השריפה הוא באזור שבו אוחסנו חומרי פלסטיק וצינורות, והדבר גרם להתפתחות עשן כבד במיוחד.
לוחמי האש פועלים במקביל בשני מישורים: כיבוי מוקדי האש עצמם ואיוורור החניון התת-קרקעי. עקב כמות העשן הרבה שהתפתחה, נאלצו הרשויות לחסום לתנועה את הצירים המרכזיים ז'בוטינסקי ומשה דיין. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לכוחות החירום לפעול ללא הפרעה.
מכבאות והצלה נמסר כי פעולות הכיבוי בחניון התת-קרקעי צפויות להימשך עד שעות הלילה המאוחרות. צוותים נוספים ממשיכים להגיע למקום לסייע בטיפול במוקדי האש השונים, כאשר העשן הכבד עדיין ממלא את האזור.
דוברות עיריית פתח תקווה פרסמה הודעה: "פעולות הכיבוי בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם BIG צפויות להימשך אל תוך הלילה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי מוקדי האש, כאשר באזור עדיין קיים עשן רב. עקב העשן הכבד נחסמו לתנועה צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין. צוותי עירייה במקום. בבקשה לא להתקרב לאזור ולאפשר לכוחות החירום לפעול בבטחה".
בנוסף, העירייה פנתה לתושבים הסמוכים למקום: "לתושבות ולתושבים המתגוררים בסמוך מומלץ בשלב זה לסגור חלונות ולהימנע ככל הניתן משהייה בקרבת מוקד העשן. העירייה נמצאת בקשר רציף עם גורמי החירום ותמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות".
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