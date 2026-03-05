טרגדיה קשה בירושלים: הבחור שמעון מנדלוביץ ז"ל, מחסידות זוועהיל ומפארי בחורי חצר הקודש ויז'ניץ בית שמש, נהרג בצהריים לאחר שמעד מגובה רב בשטח קברי הקומות בהר המנוחות • הגיע למקום עם משפחתו לציון שנה לפטירת הסב - ומצא את מותו בנסיבות טראגיות • האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש הורה לחסידיו לצאת להלוויה הלילה (דיין האמת)
במיטת נשיקה: הגאון רבי חיים אילוז הלך הלילה לעולם שכולו טוב והותיר אחריו שם טוב ובנים, נכדים ונינים שכולם הולכים בדרך הישר והטוב | כוס תנחומים לנכדו, אהובינו היקר והעורך הראשי, הרב חיים אילוז שיבל"א | הלוויתו תצא בשעה 12 ממודיעין עילית להר המנוחות (דיין האמת)
שעות ספורות לפני הכינוס ההיסטורי של מועצת גדולי התורה באולם 'בית מלכה', פקד האדמו"ר מבעלזא את קבר אמו, הרבנית הצדקנית ע"ה, לרגל יום היארצייט התשיעי להסתלקותה, במרומי 'הר המנוחות' בירושלים | ע"י הציון העלה האדמו"ר נר נשמה והעתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט, לאחר מכן אמר קדיש יתום (חסידים)
ברוך דיין האמת: במהלך השבת הלך לעולמו הרה"ח ר' ישראל אברהם לנגנויער ז"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים שעבד את ה' מתוך פרישות ודרך ארץ | בילדותו הסתופף בצילו של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)
ביום הילולת פוסק הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, נערך סדר לימוד מיוחד בבית מדרשו 'תפארת בחורים' בשכונת מאה שערים בירושלים | בסדר השתתפו בניו הרבנים הגאונים רבי משה ורבי בנימין דוד, אשר חיזקו את ציבור הלומדים בדברי זיכרון והתעוררות | לאחר מכן עלו בני המשפחה וקבוצת תלמידים לציון הקדוש בהר המנוחות, שם העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט (חרדים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הגאון חכם עזרא עטיה זיע"א, אשר חל בשב"ק י"ט אייר, פקדו המונים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים ועוד רבנים ידועי שם, בערב שב"ק את קברו ב'הר המנוחות' בירושלים, והעתירו לישועת הכלל והפרט (חרדים)
תיעוד ענק מיומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'ארחות אהרן' מפינסק קרלין זצ"ל, בצל בנו ממלא מקומו האדמו"ר | החל מהעלייה לציון הק' במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, בהמשך לכינוס כלל בחורי החסידות, ובהמשך בשבת ההילולא ובסעודת היאר צייט בעיר התורה והחסידות בני ברק, איתן מושבו מקדם של בעל ההילולא (חסידים)