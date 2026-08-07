הזמר אבישי לוי ז"ל ( צילום: צילום מסך )

אסון קשה פקד את ירושלים סמוך לכניסת השבת, כאשר אברך כבן 30 נהרג בנסיבות טרגיות ברחוב אדוניהו הכהן. הנפטר, שזוהה כפייטן וזמר אבישי לוי זצ"ל, סיים להסיע נוסעים ויצא מרכבו כדי לסייע להם בפריקת חבילות ומטען. באותם רגעים החל הרכב להידרדר לאחור בעוצמה, ולמרבה הצער נמחץ הנפטר למוות.

לפי עדויות במקום, האירוע התרחש כאשר הנהג יצא מהרכב בעודו במצב הילוך אחורי ולא במצב חניה. כשהבחין שהרכב מתחיל להידרדר, מיהר לעברו בניסיון נואש לעצור את התנועה, אך נלכד בין דלת הנהג לעמוד ונמחץ. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הפצוע במצב אנוש, ללא דופק וללא נשימה. הם פתחו מיד במאמצי החייאה נמרצים במקום.

תאונה קטלנית | המחשה ( צילום: רועי דבורי )

הנפטר פונה בדחיפות לבית החולים הדסה הר הצופים, כאשר צוותי ההצלה המשיכו במאמצי ההחייאה לאורך כל הנסיעה. למרבה הצער, למרות המאמצים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתו.

האסון הותיר משפחה שבורה ומכרים רבים המומים מהאובדן הפתאומי. הטרגדיה מצטרפת לשורת אירועים קשים שפקדו את הציבור החרדי בתקופה האחרונה.

יצוין כי בימים האחרונים אירעו מספר תאונות קשות באזור ירושלים. לפני מספר ימים נהרג בחור בן 21 בתאונת טרקטורון סמוך לנווה ארז, שבוע בלבד לאחר אירוסיו, במקרה שהותיר את הציבור בהלם עמוק.