תאונת דרכים קשה ביותר התרחשה היום (שלישי) בשעות הצהריים ברחוב דוד רמז בעיר אשקלון, כאשר שלושה אוטובוסים - עירוניים ובינעירוניים - התנגשו זה בזה. בעקבות התאונה נהרגה אישה כבת 80 שנפגעה מאחד האוטובוסים, ושתי נשים נוספות נפצעו באורח קשה ובינוני.

כוחות גדולים של מד"א הוזעקו לזירה והחלו בפעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותה של האישה במקום לאחר שסבלה מפגיעות רב-מערכתיות קשות. במקביל, פינו הצוותים הרפואיים שתי נשים כבנות 70 לבית החולים ברזילי באשקלון - אחת במצב קשה והשנייה במצב בינוני, כשהן סובלות מחבלות מורכבות.

פראמדיק מד"א דורון בר שישת מיחידת האופנועים וחובש מד"א בן דולינגר תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בתאונת דרכים קשה. קיבלנו מספר דיווחים על תאונת דרכים בין אוטובוס להולכי רגל. כשהגענו למקום ראינו הולכת רגל אישה כבת 80 לכודה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה".

"תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום", הוסיפו הצוותים. "במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נשים כבנות 70 ששכבו במרכז ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים להמשך טיפול רפואי".

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בתיעוד מהזירה ניתן לראות את כוחות ההצלה הרבים מתרוצצים בין האוטובוסים המעורבים, העומדים צמודים זה לזה במרכז הכביש. החובשים והפרמדיקים, לצד כוננים על אופנועי חירום, נראים כשהם מעניקים טיפול רפואי דחוף לנפגעות השרועות על האספלט בסמוך לדלתות האוטובוס.

עוברי אורח ותושבים המומים התקהלו סביב זירת האירוע הקשה, בעוד שהמשטרה אבטחה את האזור ופתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה המחרידה. התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים קטלניים שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ.