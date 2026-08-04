שיבושים משמעותיים בתנועה נרשמו החל משעות הצהריים של יום שלישי במרכז הארץ, לאחר שפרצה שריפת שטחים פתוחים נרחבת באזור יער בן שמן. האש החלה להתפשט במהירות לכיוון צירי תנועה מרכזיים, והעשן הכבד שהתפזר באזור הפחית את הראות באופן ניכר.

בעקבות הסכנה הממשית לנוסעים ולאחר הערכת מצב של כוחות הביטחון, הוחלט על חסימת כביש 6 באופן מלא בשני הכיוונים - צפונה ודרומה - באזור מחלף דניאל ובסמוך ליער בן שמן. התנועה מופנית על ידי כוחות המשטרה לכביש 444.

במקביל, נחסם גם כביש 1 לכיוון מזרח באזור בן שמן בשל הקרבה למוקדי האש והעשן הכבד, והתנועה מופנית לכביש 443.

נהג שנקלע לאזור תיאר ל'כיכר השבת': "אתה נוסע בכביש ופתאום הכל נהיה שחור. האש הגיעה ממש עד לגדר ההפרדה, מטרים ספורים מהמכוניות. היה עשן כבד וסמיך מאוד שכיסה את כל המסלולים ולא ראו כמעט שום דבר קדימה. כל המשאיות והרכבים הפרטיים פשוט התחילו לזחול לאט, הלהבות התפשטו במהירות מטורפת בגלל הרוח וראינו גיצים שמרחפים ממש מעל המכוניות. זה היה מפחיד ומלחיץ מאוד, הרגשנו את החום של האש מתוך הרכב".

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נהג נוסף תיאר את רגעי המתח עד להגעת כוחות הכיבוי: "כולם ניסו רק להבין איך יוצאים משם בשלום. כשרכבי הכיבוי והמשאבות הראשונות התחילו להגיע היה ברור שזה אירוע ענק ושאי אפשר להמשיך לנסוע. טוב שעצרו את התנועה וסגרו את הציר, להישאר שם בתוך העשן הזה היה סכנת נפשות ממש".

עם קבלת הדיווחים הראשונים, הוזעקו כוחות גדולים של שירותי הכבאות וההצלה מתחנת איילון. ככל שחלף הזמן, התברר היקף האירוע והחשש מהתפשטות נוספת בשל תנאי מזג האוויר והרוחות העזות. כעת פועלים בשטח 14 צוותי כיבוי והצלה קרקעיים, בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי המטילים חומרי מעכבי בעירה בניסיון לבלום את התקדמות האש.

בתיעוד שצולם מרכב שנסע בציר, נראות הלהבות מגיעות עד לגדר ההפרדה של הכביש. עמודי עשן כבדים עוטפים את המסלולים, בעוד משאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים נעים באיטיות רבה בתוך העשן הסמיך, במרחק מטרים בודדים ממוקדי האש.

גורמי המשטרה ושירותי הכבאות וההצלה קוראים לציבור שלא להגיע לאזור בן שמן ומחלף דניאל עד להשגת שליטה מלאה על הלהבות. הנהגים מתבקשים להיעזר באפליקציות הניווט, לבחור בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה הפרוסים בנקודות החסימה.