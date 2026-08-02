ילדים בתלמוד תורה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

תוכנית אסטרטגית חסרת תקדים מתגבשת בימים אלה במשרד האוצר, שנועדה לשנות מן היסוד את מבנה מערכת החינוך בישראל. על פי פרסום בדה מרקר, האוצר שוקד על גיבוש רפורמה שתעביר את מלוא האחריות הניהולית והתפעולית של החינוך הממלכתי על כל גווניו - בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים וגני הילדים לידי הרשויות המקומיות. מהלך שיכול להשפיע באופן מהותי על מערכת החינוך החרדית.

בעוד שחלק מהגורמים המעורבים מכנים את המהלך "פירוק משרד החינוך", אחרים מעדיפים להגדירו כחלוקה מחדש של הסמכויות. מטרת העל היא פירוק הריכוזיות המופרזת שמאפיינת את המשרד מזה שנים, והתמודדות עם המשבר המתמשך במערכת - שמצבה מוסיף להידרדר חרף הגדלת תקציבה במיליארדי שקלים מדי שנה. גורמים במערכת הממשלתית מעריכים בשיחה עם 'בבלי' כי מעבר לחשיבות הרפורמה בחינוך, המהלך נבחן בזהירות כפיילוט אפשרי עבור משרדי ממשלה נוספים, הסובלים כיום מסירבול בירוקרטי ומריכוזיות יתר המעכבת מתן שירות יעיל לאזרח. עיקרי הרפורמה: שינוי יסודי במבנה הכוחות מה באמת קרה ליובל? אלו תוצאות החקירה בתחנת אשקלון אריה לוי | 26.07.26 על פי התוכנית המתגבשת, כ-200 אלף עובדי הוראה - מורים, מורות וגננות בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים - יעברו מהעסקה ישירה כעובדי מדינה להעסקה על ידי הרשויות המקומיות, במתכונת הדומה לזו הנהוגה כיום בבתי הספר התיכוניים. המעבר להעסקה מוניציפלית יאלץ את הסתדרות המורים להתנהל מול כל רשות מקומית בנפרד, במקום מול מטה מרכזי אחד. במקביל, משרד החינוך יעבור ארגון מחדש ויצומצם באופן משמעותי. המשרד יישאר גוף מטה רזה שמתמקד אך ורק בגיבוש מדיניות, תקצוב, פיקוח, רגולציה ומדידת הישגים. שינוי נוסף יתבטא בשיטת התקצוב: בתי הספר יועברו לתקצוב היקפי לפי מספר תלמידים ולא לפי מספר כיתות, מה שיאפשר למנהלים גמישות תקציבית וניהולית רבה בהרבה. כחלק מהרפורמה, תחוזק המזכירות הפדגוגית, בעוד שפעילות המחוזות והאגפים הביצועיים תצומצם ותיבחן מחדש, במטרה לבטל את שרשרת הפיקוד הסרבלנית הכוללת כיום 5-6 רמות תיווך עד למורה בכיתה. הרקע למהלך: כשלים מתמשכים ונקודת שבר נתוני OECD מ-2018 הצביעו על כך שמערכת החינוך בישראל היא מהריכוזיות בעולם: רק 19% מההחלטות מתקבלות ברמת בית הספר, לעומת ממוצע של 34% במדינות ה-OECD. על פי מקורות במערכת, נקודת השבר שהובילה להבנת החיוניות ברפורמה הייתה חוסר היכולת של משרד החינוך לתפקד בעת הסבבים המלחמתיים מול איראן. תקציב משרד החינוך נסק השנה ל-97 מיליארד שקל - גידול נומינלי של 25% לעומת 2023 וכפול בהשוואה ללפני כעשור. למרות זאת, המדדים הפדגוגיים מציגים תמונה קשה: מבחני TIMSS הבינלאומיים מ-2023 הראו הידרדרות חדה בדירוג של ישראל במתמטיקה ובמדעים בהשוואה ל-2019. נתוני המיצ"ב האחרונים, שאסר השר קיש לפרסם, מעוררים דאגה עמוקה: 97% מתלמידי כיתות ט' לא עמדו בדרישות תוכנית הלימודים במדעים, רק 37% מתלמידי כיתות ו' עמדו ברף הנדרש במתמטיקה, ו-20% בלבד מתלמידי כיתות ט' עמדו בסטנדרט המצופה באנגלית.

שר החינוך יואב קיש ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

5 זירות העימות בחינוך החרדי

לפי ניתוח מעמיק שערגנו יחד עם גורמים ברשתות החינוך, הרפורמה המתוכננת מעמידה את מערכת החינוך החרדית בפני אתגרים משמעותיים בחמש זירות מרכזיות. הזירה הראשונה עוסקת במעסיק הישיר: בעוד שהאוצר שואף להעסקה מוניציפלית של הצוותים, הרשתות החרדיות חוששות לפגיעה בעצמאות הפדגוגית והרוחנית. תרחיש אפשרי הוא פשרה שבה השכר יועבר דרך הרשות, אך לרשתות יישאר ווטו על מינויים.

הזירה השנייה נוגעת לשיטת התקצוב: מעבר לתקצוב קשיח לתלמיד מאיים על מוסדות פטור הנשענים על סבסוד צולב לכיתות קטנות. תרחיש צפוי הוא מיזוג מוסדות קטנים ומאבק להחרגת "מוסדות ייחודיים". הזירה השלישית עוסקת בהשפעת הכוח המוניציפלי: העברת הסמכויות תגביר פיקוח ציבורי, אך המפלגות החרדיות ינצלו את כוחן בעירייה להטיית משאבים, מה שיוביל לפער גיאוגרפי - חיזוק השליטה בערים חרדיות מול הכנעה לתכתיבים בערים מעורבות.

הזירה הרביעית היא קרב ההחרגה והמעמד: האוצר חושש מבג"ץ, בעוד שהמפלגות ידרשו מעמד "ישות עצמאית" לרשתות. תרחיש אפשרי הוא הקמת "חברות חינוך מוניציפליות" עירוניות המנוהלות בידי נציגי הקהילות. הזירה החמישית עוסקת במאבק הזהות בין רשתות לממ"ח: האוצר מקווה לעידוד מעבר לממ"ח, בעוד שהרשתות יפגינו גמישות מבלי להתפשר על פיקוח, מה שיוביל לטשטוש גבולות ומעבר לבחירה קהילתית-מקומית.

המשבר הקיים: פער שכר דרמטי

כבר כיום, מערכת החינוך התורנית מתמודדת עם משבר חמור בגיוס ושימור מלמדים איכותיים. כפי שעלה באסיפת החירום שהתקיימה לאחרונה בבני ברק בהשתתפות מנהלי תלמודי תורה ומפקחים מכל רחבי הארץ, במרכז המשבר עומד פער תקציבי דרמטי שנוצר בעקבות הרפורמות האחרונות במוסדות הממ"ח.

מוסדות הממ"ח מציעים כיום למלמדים שכר כפול, ולעיתים אף מעבר לכך, בהשוואה לתקציב המוגבל של תלמודי התורה המסורתיים. הפער מושך אברכים מוכשרים ובעלי גישה חינוכית אל מחוץ למערכת הכללית. מנהל תלמוד תורה ותיק בבני ברק תיאר את המציאות הקשה: "אנחנו פועלים כיום תחת תנאים תקציביים מגבילים ביותר, שפשוט אינם מאפשרים לנו להציע שכר ריאלי לאברך צעיר שצריך לפרנס משפחה".

שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

קונצנזוס רחב - לצד חששות

בעבר נחשבה תוכנית כזו לקיצונית מחשש להפרטה והרחבת פערים, אך כיום היא זוכה לתמיכה רחבה מקצה לקצה - מגורמי ימין שמרני ועד המרכז-שמאל. רעיונות ברוח זו נכללו בתוכניות העבודה של נפתלי בנט, ארגון "פנימה", מרכז "מנור" ויוזמות עבר.

עם זאת, קיים חשש ממשי כי רשויות מקומיות חזקות ומבוססות יוכלו להשקיע משאבים רבים יותר במערכת החינוך שלהן, בעוד רשויות חלשות יפגרו מאחור. לוח הזמנים המתוכנן כולל השלמת הליכי החקיקה עד 2027, תחילת ניסוי במספר רשויות מקומיות גדולות ב-2028, ובהמשך יישום מדורג ורחב של התוכנית.

בעולם החרדי עוקבים אחר ההתפתחויות בדאגה ובעירנות. השאלה המרכזית היא כיצד תשמר העצמאות החינוכית והרוחנית של מוסדות החינוך התורניים במסגרת המבנה החדש, ומה יהיו ההשלכות על אופי החינוך.