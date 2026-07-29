ירתיע את המעשנים? השינוי שיחול על קופסאות הסיגריות החל משבוע הבא

אזהרות על קופסאות סיגריות, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

החל מיום ראשון הבא, 2 באוגוסט 2026, תחויבנה כל חפיסות מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות עם תמונות הממחישות את נזקי העישון.