בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה (חדשות בעולם)
טיסה שעמדה להמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, התעכבה למעלה משעה - בגלל... מדבקה | לפי אחד הנוסעים, באחת מהשורות במטוס היו חסרות מדבקות של "אסור לעשן" שמודבקות על גב המושב מה שמנע מהמטוס לקבל אישור המראה (תעופה)
מחקר אמריקאי רחב-היקף שפורסם ב-2025 מצא עליה של 41% בסיכון לסרטן ריאות בקרב צרכנים כבדים של מזון אולטרה-מעובד, בין אם עישנו ובין אם לא | החוקרים ממליצים לצמצם את המזון המתועש לטובת מזון טבעי יותר ולחזק את ההגנה מפני מחלות קשות (בריאות)
כחלק מקידום בריאות הציבור, שר האוצר יזם מהלך מדורג שבסופו יבוטלו כל הטבות המס על רכישת שורה ארוכה של מוצרי עישון בדיוטי פרי כפי שהיה עד היום | ועדת הכספים בכנסת אישרה את המהלך שיושלם בעוד 3 שנים (בארץ)
משרד הבריאות חושף היום את נתוני העישון במדינת ישראל, ומפרט את הנתונים בחלוקה למגזרים | מהדו"ח עולה תמונת מצב מדאיגה בנוגע לחברה החרדית והעישון בעולם הישיבות - בדגש על הישיבות ל"נושרים" | אלו הנתונים (חדשות)
ישראל בדרך לביטול הפטור ממס על מוצרי העישון בדיוטי פרי, ומחר וועדת הכספים של הכנסת - תקיים דיון נרחב בעניין | האגודה למלחמה בסרטן: "נזקי הסיגריות בדיוטי פרי זהים לנזקי הסיגריות בכל מקום אחר, המדינה מעניקה לבניה ובנותיה סבסוד מסכן - אשר מעודד רכישה והתמכרות" (בריאות, כנסת)
בישראל, עישון במקומות ציבוריים כבר לא שכיח, אך עדיין האכיפה חלשה: 94% מהציבור נחשף לעישון במקומות ציבוריים | בעיר אחת ביפן לקחו את זה צעד קדימה, ואסרו את העישון בכל רחבי העיר באופן מוחלט | העובר על החוק צפוי לקנס כספי (בעולם)