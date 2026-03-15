למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)
כחלק מקידום בריאות הציבור, שר האוצר יזם מהלך מדורג שבסופו יבוטלו כל הטבות המס על רכישת שורה ארוכה של מוצרי עישון בדיוטי פרי כפי שהיה עד היום | ועדת הכספים בכנסת אישרה את המהלך שיושלם בעוד 3 שנים (בארץ)
ועדת הכלכלה אישרה היום, כי בעוד 13 חודשים יחלו להתווסף אזהרות גרפיות המתארות את נזקי העישון על כלל חפיסות מוצרי הטבק | משרד הבריאות בדיון: "ישראל תהיה המדינה השנייה אחרי דרום קוריאה, שתחייב אזהרה גרפית על סיגריות אלקטרוניות (כנסת)