בצעד שעשוי לשנות את פני מדיניות הבריאות הציבורית בעולם המערבי, אישר הפרלמנט הבריטי את חוק הטבק והסיגריות האלקטרוניות שייכנס לתוקף בשנה הבאה. החוק הייחודי קובע כי גיל הרכישה החוקי של טבק, העומד כיום על 18, יועלה בשנה אחת בכל שנה - כך שכל אדם שנולד מ-2009 ואילך ייחסם מרכישת סיגריות לצמיתות.

המהלך הבריטי מהווה ניסיון לחסל את תופעת העישון באופן הדרגתי אך מוחלט. בפועל, אדם שנולד ב-2009 לא יוכל לרכוש טבק גם כשיגיע לגיל 50 או 60, שכן גיל הרכישה החוקי ימשיך לעלות מדי שנה. כך, למשל, בשנת 2030 גיל הרכישה יעמוד על 29, ובשנת 2050 - על 49.

הניסיון הניו זילנדי שנכשל

החוק הבריטי מעורר עניין רב בעיקר לאור הניסיון הניו זילנדי שקדם לו. לפני שלוש שנים העבירה ניו זילנד חוק דומה שנחשב למהפכני, אך כעבור שנה בלבד החליטה הממשלה לבטל אותו. הביטול נבע משיקולים כלכליים ומחששות מפני שוק שחור שצמח בעקבות החוק, כאשר סיגריות הפכו לסחורה נדירה ויקרה.

הניסיון הניו זילנדי מעלה שאלות לגבי יכולת האכיפה של החוק הבריטי. מומחים מזהירים כי הגבלה כה נוקשה עלולה להוביל לפריחת שוק שחור של טבק, בדומה למה שקרה במדינות שהטילו מגבלות דרסטיות על מוצרי צריכה אחרים. יישום החוק צפוי להיות מורכב ולהצריך מערכת אכיפה מתוחכמת, כאשר בתי העסק יידרשו לבדוק תעודות זהות ולוודא את שנת הלידה של כל רוכש פוטנציאלי.

התנגדות פוליטית חריפה

החוק החדש זוכה להתנגדות חריפה מצד גורמים פוליטיים שונים בבריטניה. נייג'ל פראג', מנהיג מפלגת הימין הבריטית, הצהיר בפומבי כי אם ינצח בבחירות הקרובות, הוא יפעל לביטול החוק. לטענתו, המדובר בהתערבות יתר של המדינה בחירות האישיות של האזרחים.

פראג' טען כי החוק פוגע בחירות הפרט ומייצג גישה פטרנליסטית מופרזת של הממשלה. "זו לא תפקידה של המדינה להחליט עבור אזרחים בוגרים מה הם יכולים ומה הם לא יכולים לצרוך", הבהיר בראיון לתקשורת הבריטית.

הנזקים הבריאותיים הכבדים

תומכי החוק מצביעים על הנזקים הבריאותיים הכבדים של עישון. מחקרים רפואיים מראים כי עישון מגביר משמעותית את הסיכון למחלות לב, סרטן ריאות ומחלות נשימה כרוניות. על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, עישון אחראי למיליוני מקרי מוות מדי שנה ברחבי העולם.

כידוע, בישראל אחוז המעשנים עומד על למעלה מ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת, והעישון גורם לכ-8,000 מקרי מוות בשנה. על פי דו"ח העישון האחרון, כ-10% מהם בקרב לא-מעשנים שנחשפו לעישון של אחרים. מחקר שפורסם לאחרונה מצביע על כך שבדידות כרונית מסוכנת כמו עישון 15 סיגריות ביום, מה שמדגיש את חומרת הנזק הבריאותי.

במחקר נוסף שפורסם בכתב העת המדעי npj Primary Care Respiratory Medicine, נמצא כי משתמשים בסיגריות אלקטרוניות נמצאים בסיכון גבוה ב-47.3% ללקות במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בהן. הממצאים מבהירים כי מה שנתפס כתחליף "נקי" לסיגריות המסורתיות עלול להתברר כמלכודת בריאותית בלתי הפיכה.

השלכות כלכליות וחברתיות

החוק צפוי להשפיע באופן משמעותי על התעשייה הבריטית. חברות הטבק מתריעות מפני אובדן מקומות עבודה ונזק כלכלי, בעוד שארגוני בריאות מברכים על הצעד ומצפים לחיסכון משמעותי בהוצאות הבריאות הציבורית בטווח הארוך.

יצוין כי היו מקרים של אנשים שחיו חיים ארוכים למרות עישון כבד, אך מומחים מדגישים כי מדובר בחריגים נדירים ולא בכלל. המהלך הבריטי מהווה ניסיון לחסל את תופעת העישון באופן מוחלט, תוך הימנעות מפגיעה במעשנים הנוכחיים.