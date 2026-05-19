בבלי
המעקב, התפיסה והמעצר

סוכלה הברחת ענק של סיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח | צפו בתפיסה

במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר לכיש ומכס אשדוד, נוהלה חקירה סמויה שעניינה חשד להברחת מכולות סיגריות מטורקיה, דרך נמל אשדוד, תוך הצהרה כוזבת על תכולת המכולות ככלי בית | כך נתפסה ההברחה (חדשות)

תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)

בעקבות חשד להברחת טובין שהתעורר במכס אשדוד עם הגעת שתי מכולות לנמל אשדוד, הועבר דיווח לימ"ר לכיש.

עם קבלת הדיווח פעלו בלשי ימ״ר לכיש וחוקרי מכס אשדוד במהירות, ופתחו בפעילות סמויה שכללה פיקוח, מעקב ושליטה אחר תנועת המכולות.

בהמשך הגיעו משאיות שהעמיסו את המכולות והחלו בנסיעה לכיוון שטחי איו"ש.

בלשי ימ"ר לכיש עצרו את המשאיות ואת הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, והעבירו אותם יחד עם המכולות לבדיקה במכס אשדוד.

בבדיקת המכולות אותרו סיגריות מוברחות בשווי מוערך של כ-20 מיליון ש"ח.

סוכן המכס והיבואנים נעצרו לחקירה ביחידת היס"מ במכס אשדוד.

תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)
תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר