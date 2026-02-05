למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
המשטרה והשב"כ עצרו מספר אזרחים ישראלים ותושבי רצועת עזה בחשד שהבריחו סחורות האסורות בהכנסה לרצועה, תוך ניצול הפסקת האש והכנסת הסיוע ההומניטרי | פרקליטות המדינה הגישה היום נגד 12 מהמעורבים וחברה שבבעלות חלקם כתבי אישום | השב"כ: "ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס" (חדשות)