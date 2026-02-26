האדמו"ר מסאטמר הגיע השבוע לביקור בסניף כיתות ט' וראה את הבחורים חובשים כובעי 'קסקט' • האם מה שהחל כיוזמת 'פורים רב' עשוי להפוך לתקנה קבועה שתחסוך להורים אלפי דולרים? • בעקבות מודל החיקוי המוצלח של עשרות הישיבות בארץ שהחלו לנהוג כך • כל הפרטים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במתחם האולמות המפוארים "עדן יואל" ו"עדן אלטא פיגא" בווילאמסבורג| האדמו"ר עקב מקרוב אחר קצב העבודות המואץ להשלמת היכלי הפאר, שיועמדו לטובת ציבור החסידים במחירי תקנות מוזלים במיוחד | האולמות הונצחו לשמם ולזכרם הטהור של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זיע"א והרבנית הצדקנית ע"ה (חסידים)