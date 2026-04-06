מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך ביהודה ושומרון והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
לאחר הדיווחים השונים על עיריות שהחליטו כן לחזור ללימודים ועל עיריות שלא, בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר, כי ההנחיות נשארו בתוקפן עד למוצאי השבת הקרובה, ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ (חדשות בארץ)
בג"ץ ממשיך להתנכל לתקציבי המגזר החרדי והבוקר הוא הוציא צו ביניים על העברת תקציבי גפ"ן, המיועדים לרשת החינוך של ש"ס, כל זאת שעות ספורות בלבד לאחר שעצר תקציבי עתק שיועדו למוסדות החרדים | הרדיפה לא פוסקת (חדשות חרדים)
הנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך,
בראשות המנהל שי קלדרון, קיימה סיור מיוחד במוסדות של רשת 'בני יוסף', ובדקה כיצד מנציחים את זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ברשת החינוך שהקים |במהלך הביקור הם שמעו
עדויות מרגשות מנכדתו של הרב (חרדים)
במשרד החינוך נתנו הקלה משמעותית לתלמידי התיכון שהיו צריכים להיבחן לבגרויות בזמן מלחמת עם כלביא, אך ההקלה הנכונה הזו פסחה על תלמידות החינוך החרדי שמאשימות את המפקחים ואת משרד החינוך, שהם לא מתערבים לטובתן וכך הלכה למעשה יוצא שהן מופלות | הסיפור המלא (חדשות חרדים)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
גם ישיבות קטנות חרדיות קיבלו צווי סגירה, לאחר שפתחו את המוסדות כעצת רבותיהם אולם בניגוד להנחיות פיקוד העורף | שר החינוך קיש: "מוסד חינוכי שמפר את הנחיות פיקוד העורף – יטופל באופן מיידי ובאמצעים הברורים שמצויים בידי המשרד" (חרדים)
לאחר שמוסדות חינוך רבים בציבור החרדי פתחו את שעריהם בימים האחרונים בהוראת רבותיהם אך בניגוד להוראות פיקוד העורף ומשרד החינוך, היום (ראשון) שלחו במשרד החינוך מכתב התראה לעשרות מוסדות לימוד חרדיים, בו הם מאיימים על הפסקת תקצוב והוצאת צו סגירה | המכתב המלא (חרדים)
שר החינוך קיש הציג היום את התוכנית שלו להגברת קצב הגיוס במגזר החרדי, על פי התוכנית, בעוד חמש שנים יהיו 3,000 בחורי ישיבות שיתגייסו לצה"ל מרצון | התוכנית לא צפויה לקבל תמיכה רבנית משמעותית (חדשות חרדים)
אחרי שהנהלת החינוך העצמאי סירבה לשתף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה, דו"ח שהוצג לחברי הכנסת חשף אי סדרים כספיים חמורים והסתבכות נוספת של הנהלת הרשת ששילמה במשך שנים שלא כדין תשלומי משכורות ופנסיה למורים גם לאחר פטירתם | ברשת החינוך, המתמודדת ממילא עם חובות עתק, השיבו שהם פועלים באופן מובהק לתיקון הליקויים (חדשות, חרדים)