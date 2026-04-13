הממשלה מאריכה את מצב החירום בעורף עד סוף אפריל

ההערכות למתכונת חירום בבית החולים לגליל ( צילום: המרכז הרפואי לגליל )

הממשלה צפויה להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה עד ליום י"א באייר התשפ"ו (28 באפריל 2026). ההחלטה, שהובאה בפני הממשלה, מהווה את ההארכה הרביעית מאז תחילת חודש מרץ ומשקפת את המצב הביטחוני המתמשך.

על פי מסמך ההצעה להחלטה, ההארכה מבוססת על סמכות שר הביטחון לפי סעיף 9ג(א)(1) ו-(6) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. כידוע, מדובר בהמשך להחלטות ממשלה קודמות שהוארכו במהלך החודש האחרון, כאשר ההכרזה המקורית של שר הביטחון ניתנה ביום י"א באדר התשפ"ו. אישור ועדת החוץ והביטחון נדרש במסגרת ההליך המשפטי, ההחלטה תועבר מיד לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כנדרש על פי החוק. בהתאם להוראות סעיף 9ג(ו)(1) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באופן מיידי ברדיו ובטלוויזיה, וכן תפורסם בהקדם האפשרי ברשומות ובעיתונות. יצוין כי במסמך ההצעה צוין במפורש: "לקראת תום המועד האמור ייבחן הצורך בהארכה נוספת". משמעות הדבר היא שהממשלה תמשיך להעריך את המצב הביטחוני לקראת סוף אפריל ותחליט האם יש צורך בהארכה נוספת של מצב החירום. השלכות על חיי השגרה מצב החירום המתמשך משפיע על היבטים שונים של חיי השגרה בישראל. כפי שדווח בבבלי, משרד החינוך המשיך השבוע את הלמידה מרחוק בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כאשר הדגש הושם על העמקת הלמידה המשמעותית ועל חיזוק הקשר החינוכי בין צוותי ההוראה לתלמידים.

דיון במליאה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ההחלטה להאריך את מצב החירום מגיעה על רקע המצב הביטחוני המורכב, כאשר הממשלה ממשיכה להעריך את המצב באופן שוטף ולהתאים את ההנחיות בהתאם. עדכונים נוספים צפויים להתפרסם לקראת תום תקופת ההארכה הנוכחית.