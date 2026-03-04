הודעה כוזבת שהופצה בשעות האחרונות טענה כי בתי החולים בפתח תקווה נערכים לפינוי מיידי • במרכז שניידר מבהירים: "ההודעה לא יצאה מטעמנו, נשמעים להנחיות כרגיל" • וגם: הדיווחים על תקיפה קרובה באיראן (בארץ, בריאות)
ערפל רעיל וסמיך כיסה את ניו דלהי, בירת הודו, והביא את זיהום האוויר לרמות החמורות ביותר שנרשמו בשבועות האחרונים | למעלה מ־40 טיסות בוטלו ועשרות נוספות עוכבו בעקבות מזג האוויר | בבתי החולים דווח על גידול במספר המטופלים הסובלים מקשיי נשימה וגירוי בעיניים (בעולם)
טיסה מנתב"ג לדובאי, שהייתה אמורה להמריא בשעה 13:00, נאלצה לעצור את ההמראה לאחר שעלה עשן ממקור לא ברור בזמן שהמטוס היה על המסלול | המטוס עצר מיידית את ההמראה, ונוסעיו הועברו חזרה לטרמינל באמצעות אוטובוסים | המטוס נמצא כעת בבדיקה טכנית על ידי צוותי התחזוקה, וההמראה הצפויה נדחתה (תעופה)