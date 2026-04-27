לצד הגבלת התקהלות ל-1,500 איש: הארכת מצב החירום בכל הארץ

ההערכות למתכונת חירום בבית החולים לגליל ( צילום: המרכז הרפואי לגליל )

בצעד המשקף את המורכבות הביטחונית המתמשכת, פרסם פיקוד העורף הערב (שני) על המשך ההנחיות המחמירות לאזור קו העימות ויישובי מירון. ההנחיות, התקפות עד ליום שלישי 28 באפריל בשעה 20:00, קובעות הגבלת התקהלות של עד 1,500 אנשים בלבד באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה.

ההגבלות נותרות בעינן לאור הערכת גורמי הביטחון על סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית בטווח הזמן המיידי, בשל הימשכות הירי מלבנון והמתיחות הביטחונית המתמשכת בגזרה הצפונית. כידוע, המצב בצפון נותר תנודתי למרות הפסקת האש הרשמית, כאשר שר הביטחון כ"ץ הזהיר במפורש את ממשלת לבנון מפני המשך חסות לחיזבאללה. הארכת מצב החירום עד תחילת מאי במקביל להנחיות היומיות, הוחלט בממשלה על הארכת המצב המיוחד בעורף בכל רחבי המדינה עד ליום חמישי, 7 במאי 2026 (כ' באייר התשפ"ו). מדובר בהארכה נוספת מאז תחילת המצב המיוחד שהוארך שוב ושוב, המשקפת את המצב הביטחוני המתמשך. בצל הפסקת האש | דרום לבנון בוער: לוחמי צה”ל השמידו אלף תשתיות טרור ואיתרו נשק רב ב. ניסני | 09:00 הצורך בהארכה נובע מהמשך הלחימה בצפון וחוסר הוודאות בנוגע להפסקת אש מול איראן. על פי מסמך ההצעה להחלטה, ההארכה מבוססת על סמכות שר הביטחון לפי סעיף 9ג(א)(1) ו-(6) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. במסגרת ההליך המשפטי, ההחלטה תועבר מיד לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כנדרש על פי החוק.

דיון במליאה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הערכת מצב מתמשכת

במסמך ההצעה צוין במפורש: "לקראת תום המועד האמור ייבחן הצורך בהארכה נוספת". משמעות הדבר היא שהממשלה תמשיך להעריך את המצב הביטחוני לקראת סוף אפריל ותחליט האם יש צורך בהארכה נוספת של מצב החירום. בהתאם להוראות סעיף 9ג(ו)(1) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באופן מיידי ברדיו ובטלוויזיה, וכן תפורסם בהקדם האפשרי ברשומות ובעיתונות.

ההחלטות משקפות את המורכבות הביטחונית המתמשכת, בעיקר לאור המתיחות בגזרה הצפונית והחששות מהתקפות על האוכלוסייה האזרחית. גורמי הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בשטח ולהתאים את ההנחיות בהתאם.