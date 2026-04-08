בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
בצעד
חסר תקדים,
הפרלמנט הדרום קוריאני
אישר חוק חדש האוסר על שימוש בטלפונים
חכמים במהלך שעות הלימודים | החוק נועד להיאבק בהתמכרות
הדיגיטלית בקרב ילדים ובני נוער ולהגן
על התפתחותם הלימודית והחברתית (חדשות
בעולם)
ראש העיר של תל אביב-יפו, רון חולדאי הכריז על
צמצום דרמטי בשימוש בסמארטפונים בבתי
הספר,
במטרה ליצור סביבת
למידה קשובה ואיכותית יותר.
התוכנית תצא לדרך
בספטמבר 2025,
ותחל בבתי הספר
העל-יסודיים
(חדשות
בארץ)