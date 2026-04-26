תלמידי ישיבה לומדים בישיבת חברון בירושלים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

נמשכת רדיפת בני הישיבות: משרד החינוך שיגר בימים האחרונים עשרות מכתבים אל ישיבות גדולות וכוללי אברכים ברחבי הארץ, ובהם דרישה לקיזוז כספי רטרואקטיבי משמעותי בגין תלמידים שהוגדרו כמושעי צה"ל או עריקים. הדרישה, שהועלתה בהנחיית הייעוץ המשפטי למשרד, מתייחסת לתקופה של חודשים רבים אחורה במהלך השנים 2024-2025.

על פי המכתבים שנשלחו מהאגף הבכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך, הקיזוז מבוסס על הצלבות מידע שנערכו בין משרד החינוך לצה"ל. במסמכים צוינו פרטי התלמידים, תקופת הדיווח שתקוזז עבורם והסכום הכולל לקיזוז - סכומים שתוארו כ'משמעותיים מאד'. איגוד מנהלי הישיבות: 'פעלנו בתום לב' איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים הפיץ ביום ט' באייר תשפ"ו (26 באפריל 2026) מידער דחוף למנהלי הישיבות והכוללים, בו הוא מפרט את המצב ואת הצעדים המשפטיים שננקטים. על פי המכתב, המשרד דרש מהמוסדות להגיש התייחסות כתובה עד ליום כא' אייר תשפ"ו (8 במאי 2026). במקביל לפעילות הפוליטית שנעשית על ידי הפוליטיקאים החרדיים לדחיית הקיזוז, האיגוד התכונן גם מהבחינה המשפטית. עורך דין שנשכר על ידי האיגוד מכין בימים אלו חוות דעת משפטית שתישלח למוסדות ותאפשר להם להשתמש בה בתגובה הנדרשת.

המכתב שנשלח ( צילום: באדיבות המצלם )

הטיעונים המשפטיים: 'אין לנו דרך לדעת מיהו עריק'

חוות הדעת המשפטית תתמקד במספר טיעונים מרכזיים. ראשית, ראשי ומנהלי המוסדות התנהלו כל העת בתום לב והמשיכו לתמוך באותם תלמידים בהתאם לרשימות שהיו בידיהם והונפקו על ידי תלמ"ד כל העת, עד לסוף שנת 2025.

טיעון נוסף מתמקד בעובדה שראשי ומנהלי המוסדות אינם אמורים לדעת מיהו עריק מצה"ל ומיהו איננו עריק. כמו כן, נטען כי לא ניתן לבקש מאברך כולל, החי ממלגה חודשית זעומה, להחזיר כעת כספים שקיבל במשך תקופה כה ארוכה.

הטיעון המרכזי נוגע לעצם חלוקת האחריות: מאחר ולא יהיה ניתן לקזז או לבקש חזרה את הכספים מהתלמיד עצמו, העונש יושת כעת ישירות על כתפיו של ראש המוסד הנושא בעול הכספי - מצב שתואר כ'בלתי נסבל ובלתי ראוי גם מן הבחינה החוקית'.

רקע: המתיחות סביב גיוס בני ישיבות

הדרישה לקיזוז רטרואקטיבי מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת סביב נושא גיוס בני ישיבות. כאשר בישיבת הממשלה היום דורש הייעוץ המשפטי מהשרים לדון ולקבל החלטות על סנקציות נוספות כנגד לומדי התורה.

המכתב שהופץ על ידי איגוד מנהלי הישיבות נשלח בהעתקים לראשי המפלגות החרדיות. האיגוד הבטיח לעדכן את המוסדות בהמשך ככל שיידרש.