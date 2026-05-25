דרמה משפטית ותקציבית מורכבת מסעירה בימים אלו את החינוך התורני, ומעמידה בסימן שאלה את עתידם של תשעה תלמודי תורה מפוארים הפועלים תחת רשת 'החינוך העצמאי', שגם כך נמצאת בקשיים לא פשוטים זו תקופה ארוכה.

מנהלי המוסדות קיבלו לאחרונה הודעה דרמטית ממנכ"ל הרשת, ר' אליעזר סורוצקין, המורה להם להיערך להליך שימוע קולקטיבי לצוותי החינוך, המלמדים והמורות – צעד טכני בלתי נמנע הנובע מאילוצים רגולטוריים קשיחים, אך כזה המציב מאות משפחות בפני שוקת שבורה.

מאחורי הקלעים של הפרשה המטלטלת מתנהל קרב איתנים משפטי ומערכתי על גורל התקציבים הממשלתיים. העילה המרכזית לצעד הנוכחי נעוצה בעתירה לבג"ץ שהגישה עמותת חדו"ש נגד החינוך העצמאי, בטענה לאי-סדרים במערך שעות הלימוד ואי-עמידה מלאה במכסת לימודי הליב"ה. גורם מקצועי הבקיא בפרטים מסביר כי בעוד שבעבר נהג המושג "כעומק העמידה בתנאים כך עומק התקציב", הרי שכיום הציבו משרדי הממשלה והערכאות המשפטיות דרישות סף נוקשות שאינן מאפשרות גמישות, ובראשן הדרישה לעמידה בסעיפים ותנאי הרישיון של משרד החינוך – דרישה שלכאורה אינה מתקיימת בתלמודי התורה לבנים, על פי הנחייתם הבלתי מתפשרת של גדולי התורה. במשך קרוב לשנה התנהל שיח רגיש וחשאי בין משרד החינוך להנהלת החינוך העצמאי בניסיון לגשר על הפערים, אך השינויים המסתמנים ברמת הרישוי החלו לדלוף רק בחודשי החורף האחרונים. בשטח, מנהלי המוסדות והמלמדים מביעים תרעומת על כך שהמידע לא הובא לידיעתם באופן רשמי מוקדם יותר, דבר שהיה מאפשר להם להיערך לתרחישי הקיצון. כעת, מכתבי הזימון לשימוע שנשלחו ללא פירוט סיבת הסגירה הרשמית, מעוררים דאגה עמוקה בקרב מאות עובדים החשים כי נשללת מהם היכולת להתגונן כראוי.

בחינוך העצמאי טוענים להכגנתם, כי הם פועלים באופן אינטנסיבי ומערבים את כלל הגורמים הפוליטיים והארגוניים הרלוונטיים, כדי למצוא מתווה משפטי שימנע את מימוש הפיטורין.

גם בדרג הפוליטי של 'דגל התורה' מבהירים כי נציגי התנועה נחושים להילחם על המשך הפעלת המוסדות.

הפחד הגדול ביותר בשטח נוגע לילדי החינוך המיוחד המשולבים בתלמודי התורה; גם אם המוסדות יבחרו לפעול במעמד של 'מוסד פטור' בתקציב מצומצם, החוק היבש אינו מאפשר הפעלת כיתות חינוך מיוחד במסגרת זו, והתלמידים הללו עלולים להישאר ללא שום מענה פדגוגי.

בחינוך העצמאי התייחסו לדברים בשל פניית 'בבלי' וציינו כי הם "עושים כל מאמץ לדאוג שבתי הספר האלו ימשיכו להתקיים במסגרת החינוך העצמאי וקול התורה של תינוקות של בית רבן, ימשיך ביתר שאת וביתר עוז"

מהסתדרות המורים החרדים, התייחסו למאמצי התיווך המורכבים ומסר: "אנחנו פועלים ללא הרף כדי למנוע קריסה ופיטורים של מלמדים, ונמצאים בקשר רציף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. הניסיון מלמד כי ככל שהפעילות לפתרון המשבר תהיה שקטה, עניינית ורחוקה מהכותרות, כך נצליח בעזרת השם להשיג תוצאות טובות יותר עבור עובדי ההוראה והתלמידים"

כזכור לפני מספר חודשים דווח ב'בבלי', כי רשמת העמותות במשרד המשפטים, העניקה אישור ניהול תקין לרשת החינוך העצמאי, וזאת למרות כל הגרעונות העצומים, הטענות על חוסר שקיפות וטענות על מהלכים מפוקפקים אותם עושה רשת החינוך.

כעת, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה חה"כ מיקי לוי ואיתו חה"כ משה טור פז, (יש עתיד) שהציבו לעצמם למטרה לחקור לעומק את התנהלות רשת החינוך - פנו במכתב חמור למשרד המשפטים כדי לשלול את אישור הנהיל התקין מהחינוך העצמאי. הפניה של חברי הכנסת פורסמה לראשונה בכתבה נרחבת באתר yent.

הרקע לפניה הדרמטית: דוח חמור שהוצג בימים האחרונים בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, שחשף כי הרשת שילמה מיליוני שקלים בסעיף תשלומי משכורות ופנסיות למורים מהרשת, כאשר בין השאר נמצא שתשלומים המשיכו לעבור למורים גם אחרי שנפטרו.

בסך הכול נמצא בדוח הבדיקה כי "במהלך השנים 2014–2018 שילמה הרשת תשלומים על סך כ-6.7 מיליון שקלים שלא בהתאם לחוק ולכן לא היו צריכים להיכלל בתשלומי הגמלאות".

הסיבה למצב הסבוך היא כמובן העובדה שרשת החינוך אינה מחוברת למאגר נפטרים של משרד הפנים והסתמכה רק על הודעות פטירה מהמשפחות של מקבלי השכר והפנסיה.

בנוסף, הוזכר בדו"ח כי "הרשת אינה מקפידה על החתמת מקבלי הגמלאות על טופסי 101 בכל שנה, ולכן עשויים להיות מקרים שבהם הרשת שילמה או משלמת גמלאות לאנשים שנפטרו לתקופה ארוכה ללא ידיעתה"